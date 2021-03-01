https://ria.ru/20210301/twitter-1599390492.html

Властям следует принять жесткие меры к Twitter, считает эксперт

Властям следует принять жесткие меры к Twitter, считает эксперт

Государству необходимо занять более жесткую позицию по отношению к Twitter, злостно нарушающему законы РФ – запретить рекламу в соцсети и ввести оборотные... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:34

2021-03-01T10:34

2021-03-01T10:34

россия

лига безопасного интернета

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости/Прайм. Государству необходимо занять более жесткую позицию по отношению к Twitter, злостно нарушающему законы РФ – запретить рекламу в соцсети и ввести оборотные штрафы, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Ранее в понедельник Роскомнадзор сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещенной в России информацией, чем злостно нарушает российское законодательство."В Twitter очень много запрещенной информации, они ее плохо удаляют. Наше исследование это показало, аналогичное исследования провела Лига безопасного интернета. Государству пора занять против них более жесткую позицию. Первый шаг - запретить компаниям и физлицам размещать рекламу в Twitter. Если и это не поможет - накладывать оборотные штрафы (размеры которых зависят от выручки компании – ред.). И если они их не выплатят за какой-то период, то можно блокировать, хотя, надеюсь, до этого не дойдет", - считает Зыков.Он добавил, что американские соцсети в принципе плохо реагируют на удаление контента, который признан в России опасным и был запрещен для размещения в интернете. "Проблема в том, что они очень сильно поверили в то, что в России они могут делать все, что угодно, и им за это ничего не будет", - сказал эксперт, напомнив, что с 2015 года соцсети "сели на шею", не выполняют требование по переносу в Россию серверов, за что им за это грозила блокировка – "они обещали выполнить требование закона, но в итоге не стали".

https://ria.ru/20210301/twitter-1599376422.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество