https://ria.ru/20210210/tramp-1596896558.html

Twitter заявил, что Трамп не сможет восстановить свой аккаунт

Twitter заявил, что Трамп не сможет восстановить свой аккаунт

Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:41

2021-02-10T19:41

2021-02-10T20:54

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

twitter

технологии

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем, заявил в среду в интервью CNBC представитель компании."Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - заявил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в ответ на вопрос, сможет ли Трамп вернуться к этой социальной сети, если будет баллотироваться или будет избран на новый президентский срок.Twitter в начале января "навсегда" заблокировала доступ Трампа к своей платформе после захвата Капитолия его сторонниками. До этого компания вводила временную блокировку аккаунта президента, но после атаки на Капитолий сделала запрет постоянным, объяснив свои действия опасением, что высказывания Трампа "продолжат подстрекать к насилию".

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, twitter, технологии, в мире