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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210210/tramp-1596896558.html
Twitter заявил, что Трамп не сможет восстановить свой аккаунт
Twitter заявил, что Трамп не сможет восстановить свой аккаунт
Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:41
2021-02-10T20:54
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
twitter
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем, заявил в среду в интервью CNBC представитель компании."Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - заявил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в ответ на вопрос, сможет ли Трамп вернуться к этой социальной сети, если будет баллотироваться или будет избран на новый президентский срок.Twitter в начале января "навсегда" заблокировала доступ Трампа к своей платформе после захвата Капитолия его сторонниками. До этого компания вводила временную блокировку аккаунта президента, но после атаки на Капитолий сделала запрет постоянным, объяснив свои действия опасением, что высказывания Трампа "продолжат подстрекать к насилию".
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капитолий, дональд трамп, twitter, технологии, в мире

Twitter заявил, что Трамп не сможет восстановить свой аккаунт

19:41 10.02.2021 (обновлено: 20:54 10.02.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter не даст Дональду Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем, заявил в среду в интервью CNBC представитель компании.
"Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик", - заявил вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал в ответ на вопрос, сможет ли Трамп вернуться к этой социальной сети, если будет баллотироваться или будет избран на новый президентский срок.

Сигал подчеркнул, что правила Twitter нацелены на то, чтобы пользователи соцсети "не призывали к насилию". "И если кто-либо делает это, он будет удален и наши правила не дают ему возможности вернуться", - пояснил представитель компании, подчеркнув, что, поскольку Трамп, будучи президентом, был лишен доступа к соцсети, он не сможет вернуться к ней, даже если вновь будет занимать государственную должность.

Twitter в начале января "навсегда" заблокировала доступ Трампа к своей платформе после захвата Капитолия его сторонниками. До этого компания вводила временную блокировку аккаунта президента, но после атаки на Капитолий сделала запрет постоянным, объяснив свои действия опасением, что высказывания Трампа "продолжат подстрекать к насилию".
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