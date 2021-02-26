В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:22 26.02.2021 (обновлено: 13:38 26.02.2021)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удаление Twitter-аккаунтов под предлогом "подрыва доверия к НАТО" и "попыток повлиять на США и ЕС" абсурдно, так можно заблокировать всё, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Twitter заявил во вторник о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США.
"Это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают аккаунты российского происхождения. Показательно, что Twitter-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся, несмотря на то, что информация, которая там публикуется, бывает просто откровенно ложной", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Она отметила, что в качестве обоснования, в очередной раз, были представлены ничем не доказанные инсинуации.
"Приведенная в отчете самого Twitter мотивировочная часть в принципе абсурдна: якобы аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством, а также подрывали доверие к НАТО, оказывали влияние на США и ЕС", - заявила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, под "оказание влияние на США и ЕС" могут попасть многие аккаунты. "Тогда надо в принципе все блокировать", - добавила дипломат.
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