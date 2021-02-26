https://ria.ru/20210226/blokirovka-1599085104.html

В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной

В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной

Удаление Twitter-аккаунтов под предлогом "подрыва доверия к НАТО" и "попыток повлиять на США и ЕС" абсурдно, так можно заблокировать всё, заявила официальный... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:22

2021-02-26T13:22

2021-02-26T13:38

мария захарова

технологии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

сша

twitter

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Удаление Twitter-аккаунтов под предлогом "подрыва доверия к НАТО" и "попыток повлиять на США и ЕС" абсурдно, так можно заблокировать всё, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Twitter заявил во вторник о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США.Она отметила, что в качестве обоснования, в очередной раз, были представлены ничем не доказанные инсинуации."Приведенная в отчете самого Twitter мотивировочная часть в принципе абсурдна: якобы аккаунты транслировали смыслы, связанные с российским правительством, а также подрывали доверие к НАТО, оказывали влияние на США и ЕС", - заявила официальный представитель МИД РФ.По ее словам, под "оказание влияние на США и ЕС" могут попасть многие аккаунты. "Тогда надо в принципе все блокировать", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20210221/sotsseti-1598377635.html

россия

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мария захарова, технологии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, сша, twitter