Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/periscope-1589433714.html
Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope
Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope
Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:43
2020-12-16T09:43
сша
twitter
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_700c98f3320cf1180263647fbe5cae9f.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля.Уже с 15 декабря в приложении нельзя создавать новые аккаунты, а после 31 марта пользователи не смогут вести там трансляции, отмечает Twitter. Теперь трансляции можно проводить через Twitter Live, также говорится в сообщении.Ранее в декабре Twitter приобрел стартап Squad, разрабатывающий сервис для видеозвонков.Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года, тогда сервис заявлял, что купил Periscope в январе того же года. В минувшем ноябре Twitter сообщил, что вводит там новую функцию Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20200914/twitter-1577230268.html
https://ria.ru/20200716/1574445425.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_24301d29f977c1153bf942083e020fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, twitter, технологии

Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope

09:43 16.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля.
"Twitter принял непростое решение закрыть приложение Periscope. Приложения Periscope для iOS и Android прекратят работать с 31 марта 2021 года", - говорится на сайте компании.
Уже с 15 декабря в приложении нельзя создавать новые аккаунты, а после 31 марта пользователи не смогут вести там трансляции, отмечает Twitter. Теперь трансляции можно проводить через Twitter Live, также говорится в сообщении.
Ранее в декабре Twitter приобрел стартап Squad, разрабатывающий сервис для видеозвонков.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:34
Пользователи Twitter приняли ошибку за новую функцию
Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года, тогда сервис заявлял, что купил Periscope в январе того же года. В минувшем ноябре Twitter сообщил, что вводит там новую функцию Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 15:02
Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей
 
СШАTwitterТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56В Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:53Слушания по делу Майкла Калви перенесли на 28 декабря
16:53СМИ сообщили о намерении Трампа уволить главу ФБР
16:48На Кубани нашли стокилограммовую авиабомбу
16:46Цена биткоина обновила исторический максимум
16:46Россия рассчитывает на сотрудничество с США по Афганистану при Байдене
16:45Жителям Великобритании разрешили праздновать Рождество с близкими
16:44Утерянный артефакт из пирамиды Хеопса нашли в коробке из-под сигар
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии мужчине дали год колонии за публичное оскорбление Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
Лента новостейМолния