https://ria.ru/20201216/periscope-1589433714.html
Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope
Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope
Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:43
2020-12-16T09:43
2020-12-16T09:43
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля.Уже с 15 декабря в приложении нельзя создавать новые аккаунты, а после 31 марта пользователи не смогут вести там трансляции, отмечает Twitter. Теперь трансляции можно проводить через Twitter Live, также говорится в сообщении.Ранее в декабре Twitter приобрел стартап Squad, разрабатывающий сервис для видеозвонков.Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года, тогда сервис заявлял, что купил Periscope в январе того же года. В минувшем ноябре Twitter сообщил, что вводит там новую функцию Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20200914/twitter-1577230268.html
https://ria.ru/20200716/1574445425.html
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сша, twitter, технологии
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля.
"Twitter принял непростое решение закрыть приложение Periscope. Приложения Periscope для iOS и Android прекратят работать с 31 марта 2021 года", - говорится на сайте компании.
Уже с 15 декабря в приложении нельзя создавать новые аккаунты, а после 31 марта пользователи не смогут вести там трансляции, отмечает Twitter. Теперь трансляции можно проводить через Twitter Live, также говорится в сообщении.
Ранее в декабре Twitter приобрел стартап Squad, разрабатывающий сервис для видеозвонков.
Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года, тогда сервис заявлял, что купил Periscope в январе того же года. В минувшем ноябре Twitter сообщил, что вводит там новую функцию Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.