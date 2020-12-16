https://ria.ru/20201216/periscope-1589433714.html

Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope

Twitter закроет приложение онлайн-трансляций Periscope

Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:43

2020-12-16T09:43

2020-12-16T09:43

сша

twitter

технологии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Американский сервис микроблогов Twitter объявил о закрытии приложения онлайн-трансляций Periscope со следующего апреля.Уже с 15 декабря в приложении нельзя создавать новые аккаунты, а после 31 марта пользователи не смогут вести там трансляции, отмечает Twitter. Теперь трансляции можно проводить через Twitter Live, также говорится в сообщении.Ранее в декабре Twitter приобрел стартап Squad, разрабатывающий сервис для видеозвонков.Приложение Periscope было представлено Twitter в марте 2015 года, тогда сервис заявлял, что купил Periscope в январе того же года. В минувшем ноябре Twitter сообщил, что вводит там новую функцию Fleets, которая позволяет размещать исчезающие через 24 часа публикации.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20200914/twitter-1577230268.html

https://ria.ru/20200716/1574445425.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, twitter, технологии