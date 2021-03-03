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Twitter создал аналог Clubhouse для Android
Twitter создал аналог Clubhouse для Android
Сервис микроблогов Twitter начал тестирование собственного сервиса аудиочатов Spaces (аналог Clubhouse) для пользователей устройств на ОС Android, следует из... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:56
2021-03-03T17:56
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter начал тестирование собственного сервиса аудиочатов Spaces (аналог Clubhouse) для пользователей устройств на ОС Android, следует из информации в официальном аккаунте компании.Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.Пользователи Android-смартфонов смогут подключаться к разговорам внутри сервиса. Функции создания и модерации собственных комнат пока отсутствуют, но в компании заверили, что ведут работу над этим.Чтобы подключиться к разговору, нужно подключиться к экспериментальной группе Twitter. зарегистрироваться для доступа к тестовой программе, после чего скачать ее. Для всех желающих функция заработает в ближайшее время.Ранее российский разработчик Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub. В приложении работают основные функции. Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания и модерации комнат, а также уведомления пока отсутствуют.
https://ria.ru/20210302/clubhouse-1599576807.html
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google android, apple ios, twitter, технологии

Twitter создал аналог Clubhouse для Android

17:56 03.03.2021
 
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Richard Drew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter начал тестирование собственного сервиса аудиочатов Spaces (аналог Clubhouse) для пользователей устройств на ОС Android, следует из информации в официальном аккаунте компании.
Приложение Clubhouse - социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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Пользователи Android-смартфонов смогут подключаться к разговорам внутри сервиса. Функции создания и модерации собственных комнат пока отсутствуют, но в компании заверили, что ведут работу над этим.
Чтобы подключиться к разговору, нужно подключиться к экспериментальной группе Twitter. зарегистрироваться для доступа к тестовой программе, после чего скачать ее. Для всех желающих функция заработает в ближайшее время.
Ранее российский разработчик Григорий Клюшников создал версию приложения Clubhouse с открытым кодом для ОС Android и опубликовал ее на крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub. В приложении работают основные функции. Можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Функции создания и модерации комнат, а также уведомления пока отсутствуют.
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