https://ria.ru/20210214/telegram-1597425599.html

Делегация России в Вене завела канал в Telegram после инцидента с Twitter

Делегация России в Вене завела канал в Telegram после инцидента с Twitter

После блокировки Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене дипломаты завели канал в... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T15:21

2021-02-14T15:21

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. После блокировки Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене дипломаты завели канал в Telegram.Накануне глава делегации Константин Гаврилов рассказал РИА Новости, что 12 февраля соцсеть без объяснения причин сначала заморозила страницу делегации, а потом разблокировала. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что блокировка Twitter-аккаунта российской делегации — это техническая проблема, в соцсеть направили запрос. "Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи!" — говорится в сообщении дипломатов в Twitter.Как отметила делегация в Telegram-канале, хочется надеяться, что инцидент с временной приостановкой ее Twitter-аккаунта был не более чем технической ошибкой. В ином случае это было бы "не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации".Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей. Так, Twitter забанил аккаунт бывшего президента США: руководство соцсети обвинило его в подстрекательстве к насилию в связи со штурмом Капитолия.Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконные ограничения активности пользователей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/pushkov--1597357579.html

https://ria.ru/20210213/twitter-1597334425.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), москва, вена, twitter, технологии, в мире