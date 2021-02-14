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Делегация России в Вене завела канал в Telegram после инцидента с Twitter
Делегация России в Вене завела канал в Telegram после инцидента с Twitter
После блокировки Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене дипломаты завели канал в... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T15:21
2021-02-14T16:01
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москва
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. После блокировки Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене дипломаты завели канал в Telegram.Накануне глава делегации Константин Гаврилов рассказал РИА Новости, что 12 февраля соцсеть без объяснения причин сначала заморозила страницу делегации, а потом разблокировала. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что блокировка Twitter-аккаунта российской делегации — это техническая проблема, в соцсеть направили запрос. "Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи!" — говорится в сообщении дипломатов в Twitter.Как отметила делегация в Telegram-канале, хочется надеяться, что инцидент с временной приостановкой ее Twitter-аккаунта был не более чем технической ошибкой. В ином случае это было бы "не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации".Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей. Так, Twitter забанил аккаунт бывшего президента США: руководство соцсети обвинило его в подстрекательстве к насилию в связи со штурмом Капитолия.Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконные ограничения активности пользователей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210213/pushkov--1597357579.html
https://ria.ru/20210213/twitter-1597334425.html
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россия, telegram (приложение), москва, вена, twitter, технологии, в мире

Делегация России в Вене завела канал в Telegram после инцидента с Twitter

15:21 14.02.2021 (обновлено: 16:01 14.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. После блокировки Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене дипломаты завели канал в Telegram.
Накануне глава делегации Константин Гаврилов рассказал РИА Новости, что 12 февраля соцсеть без объяснения причин сначала заморозила страницу делегации, а потом разблокировала. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что блокировка Twitter-аккаунта российской делегации — это техническая проблема, в соцсеть направили запрос.
"Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи!" — говорится в сообщении дипломатов в Twitter.
Как отметила делегация в Telegram-канале, хочется надеяться, что инцидент с временной приостановкой ее Twitter-аккаунта был не более чем технической ошибкой. В ином случае это было бы "не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации".
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 18:38
"Twitter выходит из берегов". Пушков о блокировке аккаунта делегации РФ
Администрации Facebook и Twitter регулярно блокируют пользователей. Так, Twitter забанил аккаунт бывшего президента США: руководство соцсети обвинило его в подстрекательстве к насилию в связи со штурмом Капитолия.
Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконные ограничения активности пользователей.
Иконки приложений Facebook и Twitter - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 14:58
МИД направил Twitter запрос об аккаунте российской делегации в Вене
 
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