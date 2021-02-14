Делегация России в Вене завела канал в Telegram после инцидента с Twitter
15:21 14.02.2021 (обновлено: 16:01 14.02.2021)
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. После блокировки Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене дипломаты завели канал в Telegram.
Накануне глава делегации Константин Гаврилов рассказал РИА Новости, что 12 февраля соцсеть без объяснения причин сначала заморозила страницу делегации, а потом разблокировала. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что блокировка Twitter-аккаунта российской делегации — это техническая проблема, в соцсеть направили запрос.
"Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи!" — говорится в сообщении дипломатов в Twitter.
Как отметила делегация в Telegram-канале, хочется надеяться, что инцидент с временной приостановкой ее Twitter-аккаунта был не более чем технической ошибкой. В ином случае это было бы "не только грубейшим проявлением цензуры, но и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации".
Из российских публичных лиц блокировке недавно подвергались бизнесмен Евгений Пригожин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Принадлежащая Пригожину компания "Конкорд" сообщила, что это связано с критикой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Рогозина временно блокировали после того, как тот раскритиковал высказывания экс-посла США в России Майкла Макфола.
На фоне участившихся попыток цензуры в соцсетях российские сенаторы готовят для интернет-гигантов систему штрафов за незаконные ограничения активности пользователей.
13 февраля, 14:58МИД направил Twitter запрос об аккаунте российской делегации в Вене