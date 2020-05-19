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2020-05-19T00:08
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Эксперты оценили перспективы Twitter в России
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РИА Новости

Эксперты оценили перспективы Twitter в России

00:08 19.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Социальная сеть Twitter появилась в 2006 году и быстро набрала мировую популярность за счет своего формата коротких сообщений, однако со временем интерес пользователей к ней поубавился. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, чем привлекательны для пользователей короткие сообщения, и какие перспективы у соцсети в России.
Неофициальный праздник пользователей сервиса Twitter - TwitterDay - отмечается ежегодно на 140 день года, в честь 140-символьного ограничения для сообщения в соцсети. В 2020 году он выпадает на 19 мая.
"Есть проза, поэзия, а есть шутки в Twitter —​ отдельный вид искусства, народного, конечно. Twitter — первоисточник большинства мемов в сети, которые впоследствии "перезаливают" и в Instagram, и во VKontakte, и на Facebook. За счёт ограничения по символам пользователям нужно уместить всю глубину мысли в коротких фразах —​ в этом вся суть такого микроблога", - заявил директор по digital&social media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.
Изначально соцсеть была "игрушкой" для фанатов, потом был рост пользователей, массовое распространение и падение. Разработчики уже даже перестали публиковать такую статистику, чтобы не пугать инвесторов, добавил он.
Логотип социальной сети Twitter
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Быстрый поток

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин считает, что Twitter завоевал популярность именно благодаря своему формату коротких сообщений.
"Поначалу мало кто понимал, как их формировать, но все понимали, что их удобно читать. Ко времени появления Twitter уже были Facebook, YouTube, медийный контент развивался, но не было понятного сервиса, где можно было бы быстро читать поток новостей, заявлений в коротком формате. Быстрый формат сообщений Twitter позволял быстро входить в повестку, следить за звездами, за новостями", - отметил он.
"Со временем выяснилось, что людей желающих создавать и потреблять экспресс-контент существенно больше, чем любителей лонгридов. Twitter угадал с трендами и стал очень популярен, особенно в США", - указал глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
По данным SimilarWeb, сайт Twitter занимает четвертое место по посещаемости в мире, поэтому о закате сервиса говорить пока не приходиться, несмотря на жесткую конкуренцию с другими социальными сетями и продвинутыми мессенджерами вроде Telegram, каждая из которых тоже предлагает свое видение экспресс-формата, уверен Поярков.
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Не российский формат

Однако в России Twitter не столь востребован, констатируют эксперты.
"К сожалению, этот формат уже умирает или можно сказать, почти погиб, потому что на смену ему пришел такой формат контента как изображения или короткие видео. И сейчас пользователям гораздо интереснее листать ленту с музыкальными видео и знакомиться так с новостями, нежели читать короткие новости - это более интересно, занимательно, информативно и быстро. Наверное, поэтому Twitter уже не так популярен сегодня в России", - считает Щельцин.
Фейзуллов привел данные Brand Analytics, согласно которым, по состоянию на ноябрь 2019 года, в России Twitter использовали всего 0,44% населения. Для сравнения, на соцсеть "ВКонтакте" приходилось 20,97% россиян, а Instagram — 18,89%.
"В России многие считают, что Twitter​ умер. Но эстеты всё равно остались. Речь не про айтишников, а, скорее, про узкую аудиторию, которая разбирается в чём-то на уровне профи: киноманы, меломаны и прочие -маны, которым есть, о чём пошутить", - полагает он.
Руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц отметил, что аудитория Twitter немного выросла на фоне пандемии коронавируса, но в целом пик популярности сервиса уже, скорее, пройден.
"Появилось множество других, более удобных и многофункциональных сервисов, например, каналы в Telegram или TikTok, отбирающий аудиторию у традиционных соцсетей. К тому же "твиттерный" формат общения со временем обнаружил свои ограничения, хотя в целом сервис, безусловно, удобен и идея коротких лаконичных сообщений будет еще долгое время в тренде. Можно получать большой инфопоток небольшими сообщениями, и от этого человечество откажется явно нескоро", - подытожил он.
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