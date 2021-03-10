https://ria.ru/20210310/twitter-1600563520.html

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за несоблюдения законов

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой из-за несоблюдения законов

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:22

2021-03-10T10:22

2021-03-10T10:22

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Добавляется, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств."В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600562006.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество