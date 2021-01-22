https://ria.ru/20210122/twitter-1594057888.html

"Найти злой умысел". Twitter освоился с блокировкой

"Найти злой умысел". Twitter освоился с блокировкой

Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter заблокировал микроблог посольства Китая в США. В немилость попал и венесуэльский парламент, где большинство —... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T10:38

захват капитолия в вашингтоне

пир-центр

российский фонд прямых инвестиций

дональд трамп

николас мадуро

джо байден

франция

венесуэла

сша

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Вслед за аккаунтом Дональда Трампа Twitter заблокировал микроблог посольства Китая в США. В немилость попал и венесуэльский парламент, где большинство — сторонники Николаса Мадуро. Едва не забанили страницу российской вакцины "Спутник V". Почему соцсеть не согласна с тем, что ее обвиняют в цензуре, разбиралось РИА Новости."Сонный Джо"После инаугурации Джо Байдена руководство Twitter отчиталось: аккаунты главы государства, вице-президента, первой леди и пресс-секретаря перешли к новой администрации. Пользователи соцсети замерли в ожидании — о чем будет первый твит президента. На страницу подписалось почти двадцать шесть миллионов пользователей.Но сенсации не произошло. Байден поделился в микроблоге фотографиями с инаугурации, призвал носить маски, пообещал объединить Америку. После эпатажных твитов Дональда Трампа записи нового главы Белого дома показались скучными.Сомнительно, что Байден ведет блог лично. Многие полагают, что за него пишут нанятые сотрудники. Интрига сохраняется лишь вокруг того, вернется ли Трамп в Twitter. Миллиардер, а теперь и бывший президент пока молчит, но фанаты уверены — он снова заговорит в соцсети с американцами начистоту.Раскрепощение женщин — в банОднако в отсутствие Трампа руководство Twitter не бездействует и проверяет записи других именитых пользователей. Если находят fake news — лживые сообщения — помечают их и предлагают пользователям проверить.Некоторые аккаунты, как в случае с бывшим президентом, блокируют. Причины разъясняют крайне расплывчато. Так, например, произошло с микроблогом посольства Китая в США. Началось все с твита о раскрепощении женщин в Синьцзяне."Благодаря политике руководства КНР уйгурские женщины перестали быть машинами для производства детей", — написали сотрудники посольства в аккаунте @ChineseEmbinUS.Сообщение сутки провисело в соцсети, потом исчезло. Заблокировали и сам аккаунт. Чтобы упредить очередные обвинения в цензуре администрация соцсети распространила письменное объяснение."Запись нарушила политику компании. Twitter против расчеловечивания. Мы запрещаем разделение людей по вероисповеданиям, кастам, возрасту, инвалидности, стране происхождения, расе и этносу", — заявило руководство корпорации.Диппредставительство КНР пока не ответило. Сейчас страница @ChineseEmbinUS доступна, но не обновляется.Страсти по МадуроНациональная ассамблея Венесуэлы едва приступила к работе в обновленном составе и завела аккаунт в Twitter, как попала в немилость соцсети. Без каких-либо объяснений @LaNuevaAsamblea заблокировали, хотя депутаты не успели там толком ничего написать."Действие аккаунта приостановлено в связи с нарушением правил сообщества", — появляется заметка, если пользователь заходит на страницу парламента Венесуэлы.Примечательно, что @AsambleaVE продолжает работать. До декабрьских выборов в парламент эта страница принадлежала оппозиционным депутатам. Многие записи критиковали Николаса Мадуро.Сейчас большинство избранников поддерживают президента, но предыдущий состав отказался сдавать мандаты. В стране, по сути, сосуществуют два парламента. При этом Twitter признает легитимность предыдущего состава, хотя срок его полномочий истек. Страница @AsambleaVE все еще отмечена в соцсети синей галочкой как верифицированная и единственно законная.Взломать "Спутник V"Много шума наделала история с блокировкой в Twitter аккаунта вакцины "Спутник V". Первым на это обратил внимание Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Компания участвовала в создании препарата, а сейчас занимается его массовым распространением."Мы выясняем причины. Просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ", — обратился РФПИ к читателям.Пользователи заподозрили руководство соцсети в предвзятости и попытках вытеснить российскую вакцину с мирового рынка. Но Twitter прислал разъяснение. Оказалось, дело не в цензуре — страницу таким образом спасали."Мы обнаружили подозрительные попытки взлома аккаунта @sputnikvaccine. Возможный несанкционированный доступ производили из штата Виргиния", — сообщил Twitter.Сейчас работа микроблога "Спутник V" восстановлена.Усмирить соцсети по-турецкиНеобычный подход выбрали власти Турции. Летом они специально приняли закон, согласно которому интернет-площадки с пользователями более миллиона человек должны иметь в стране представительства, и обязали Twitter и Facebook их открыть.Поводом стала вовсе не цензура со стороны соцсетей. Турецкого лидера, как раз наоборот, возмутила чрезмерная открытость. Началось все с того, что дочь Реджепа Тайипа Эрдогана — Эзра — сообщила в Twitter о рождении четвертого ребенка. Но пользователи ответили насмешками и упреками. Это разозлило президента."Мы хотим положить конец безнравственности. Потому что мы — внуки нации с высокими ценностями и моралью", — заявил тогда Эрдоган.Не все жители страны поддержали ужесточение правил в отношении соцсетей. Президента раскритиковали за давление на интернет и призвали отменить закон. Но власти не уступили.Цифровая дипломатия"Блокировка часто происходит по техническим причинам. Так было со страницей "Спутника V". Благо ситуацию не стали обострять. Сами соцсети пытаются переосмыслить регулирование контента. Twitter все же должен не допустить распространения, например, призывов к терроризму. Но при этом не перейти границы и не начать блокировать все подряд", — говорит Олег Шакиров, старший эксперт Центра перспективных управленческих решений, консультант ПИР-Центра.Политолог обращает внимание, что в Дании и Франции вводят должность посла по цифровому регулированию. Он развивает контакты властей с руководством соцсетей и проверяет, выполняют ли технологические компании нормы местного законодательства."Страницы российских политиков, посольств и компаний пока не блокируют. Спорные ситуации решают быстро. Это показывает, что наши специалисты реагируют оперативно", — объясняет Шакиров. Чтобы впредь избегать недоразумений с контентом в соцсетях, он предлагает и в России создать должность посла по цифровым коммуникациям, поскольку проблем будет еще немало."Не искать злой умысел""Блокировка аккаунтов часто выглядит как цензура. Но соцсети — частные компании, и они вправе самостоятельно регулировать контент. Обвинения в том, что Twitter и Facebook нарушают первую поправку к Конституции США о свободе слова, тоже не совсем верны. У поправки есть семь оговорок. Например, она не действует, если информация подстрекает к насилию," — рассказывает старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.По его мнению, прежде чем заблокировать аккаунт, целесообразно объяснить пользователю причины: "Возле твитов можно сделать примечание, что информация требует дополнительной проверки. Например, многие СМИ маркируют организации, признанные террористическими в России и мире. Есть смысл поступать так же".В любом случае вопрос регулирования соцсетей еще долго будет в центре внимания. При этом эксперты отмечают: не всегда стоит искать злой умысел в действиях Twitter или Facebook. Блокировка совсем не обязательно связана с политикой.

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

https://ria.ru/20200530/1572194748.html

франция

венесуэла

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2021-01-22T08:00 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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