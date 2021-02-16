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Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах России в 2017-2021 годах

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах России в 2017-2021 годах

на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны. Пожар локализовали на двух тысячах квадратных метров. С рынка эвакуировали около 150... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:19

2021-02-16T16:19

2021-02-16T16:19

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

справки

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202116 февраля на рынке в Дзержинском районе Волгограда загорелись торговые павильоны. Пожар локализовали на двух тысячах квадратных метров. С рынка эвакуировали около 150 человек. 20206 декабря в Ростове-на-Дону на рынке "Классик" загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до четырех тысяч "квадратов". Пожару был присвоен четвертый номер сложности. Тушение осложняли плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер. К ликвидации огня были привлечены 446 человек и 134 единицы техники.12 октября в городе Шахты Ростовской области загорелись торговые ларьки на рынке. Пожару был присвоен третий номер сложности. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались более 50 человек и 15 единиц техники.15 сентября в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на центральном рынке. Площадь открытого горения составила 900 квадратных метров. Из павильонов были эвакуированы 30 человек, один человек пострадал. К тушению пожара привлекались 94 человека и 29 единиц техники.24 июня в Махачкале на рынке загорелись магазины. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Никто не пострадал. 4 марта в Адлерском районе Сочи на рынке произошел пожар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Поскольку рынок находится далеко от жилой застройки, угрозы для населения пожар не представлял, в нем никто не пострадал. 2019В ночь на 27 декабря в Абакане в двухэтажном торговом павильоне произошел крупный пожар на площади две тысячи квадратных метров. В течение двух часов пожар был локализован. Огонь тушили более 70 человек личного состава, 20 единиц техники и пожарный поезд. Пострадавших не было.12 августа вечером в Красноярске на рынке возник пожар на складе готовой пищевой продукции. Возгоранию был присвоен третий ранг. На следующий день пожар был ликвидирован. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров.26 июня в городе Энгельс Саратовской области на рынке "Ярмарка "Феникс" произошел крупный пожар, загорелась кровля рынка. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На момент возгорания рынок был закрыт для посетителей, никто не пострадал. В ночь на 1 июля в Магнитогорске Челябинской области возник пожар на центральной городской ярмарке на улице Грязнова. Через два часа возгорание было локализовано. Площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров. К тушению было привлечено 90 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 58 человек и 18 единиц техники.23 июня рано утром в приморском Уссурийске возник крупный пожар на складе на китайском рынке. Площадь возгорания составила 2,2 тысячи квадратных метров. Потушить пожар удалось только к вечеру. При тушении были задействованы 20 единиц техники и 77 человек личного состава. Пострадавших не было.14 июня в Улан-Удэ произошел пожар на строительном рынке. Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров. В тушении был задействован вертолет Ми-8, который выполнил в общей сложности 15 сливов воды на очаги пожара, а также беспилотники. Привлечены 52 человека и 20 единиц техники.30 апреля под Пятигорском возник пожар в строительном магазине с автомаслами напротив рынка "21 век". Позже огонь перекинулся на торговые павильоны. Через два часа пожар был локализован. Его площадь составила 2,4 тысячи квадратных метров. 201823 октября в городе Ахтубинске Астраханской области произошел пожар в торговом павильоне на рынке "Хитрый". Площадь возгорания составляла более одной тысячи квадратных метров, позже она увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. При тушении были задействованы 45 человек и 12 единиц техники. Пострадавших не было. 16 апреля в Нальчике (Кабардино-Балкария) в одном из торговых павильонов на центральном рынке произошел пожар на площади около 600 квадратных метров. Позже было уточнено, что огонь перекинулся на второй павильон. Возгорание было локализовано, его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. 201722 октября под Ростовом-на-Дону на хозяйственном рынке "Атлант" загорелся павильон с бытовой химией и пластиковой посудой. В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен четвертый номер сложности (из пяти). Кроме того, в павильоне находились легковоспламеняющиеся вещества, а сам рынок удален от источников воды. Площадь, пройденная огнем, составила 1400 квадратных метров. Пострадавших и погибших не было.8 октября начался пожар в подмосковном торговом центре "Синдика" (строительный рынок). Огонь распространился на площади 55 тысяч квадратных метров, дым от пожара был виден за много километров. Причиной пожара стал поджог. Открытое горение удалось потушить только к утру следующего дня. Из здания были эвакуированы более трех тысяч человек. 8 октября в Ростове-на-Дону произошел пожар на вещевом рынке "Восточный", известном ростовчанам как "Темерник". Пожару была присвоена четвертая категория сложности. Выгорело около шести тысяч квадратных метров. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей. 21 августа на площади две тысячи квадратных метров произошел пожар на центральном рынке в городе Новокубанск Краснодарского края. Пострадавших и погибших не было. 10 августа начался пожар в торговом павильоне на строительном рынке в новой Москве в Мосрентгене. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.26 мая сотрудникам МЧС удалось ликвидировать крупный пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров на вещевом рынке в Камышлове Свердловской области. Люди не пострадали.25 апреля вечером в Минусинске Красноярского края произошел крупный пожар в торговых павильонах на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате него практически полностью выгорели около 20 торговых павильонов.31 марта произошел пожар на вещевом рынке в центре Махачкалы (Дагестан). Его площадь составляла от 800 до одной тысячи квадратных метров. 52 человека в невротическом состоянии обратились за помощью к врачам.19 февраля днем произошло возгорание склада ангарного типа на площади четыре тысячи квадратных метров на территории рынка в подмосковных Мытищах. Пожар был ликвидирован только к вечеру следующего дня. Пострадавших не было.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, справки