В Абакане локализовали пожар в торговом павильоне

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар в двухэтажном торговом павильоне в Абакане на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в 01.22 (21.22 мск) поступило сообщение о пожаре в торговом двухэтажном павильоне по адресу Хлебная улица 30Щ. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В 03.46 (23.58) пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Огонь тушили более 70 человек личного состава, 20 единиц техники и пожарный поезд.