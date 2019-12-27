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В Абакане локализовали пожар в торговом павильоне
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РИА Новости

В Абакане локализовали пожар в торговом павильоне

00:18 27.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Спасателям удалось локализовать пожар в двухэтажном торговом павильоне в Абакане на площади 2 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в 01.22 (21.22 мск) поступило сообщение о пожаре в торговом двухэтажном павильоне по адресу Хлебная улица 30Щ. По предварительной информации, пострадавших нет.
"В 03.46 (23.58) пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
Огонь тушили более 70 человек личного состава, 20 единиц техники и пожарный поезд.
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Крушение пассажирского самолета в КазахстанеКрушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж05:59
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