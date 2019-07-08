В Энгельсе возбудили дело о поджоге после крупного пожара на рынке

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге после крупного пожара на рынке в центре города Энгельс Саратовской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного главка МВД.
Пожар на рынке "Ярмарка "Феникс" произошел 26 июня по адресу: площадь Свободы, 3А. По данным МЧС, кровля рынка загорелась около 19.30 (18.30 мск), в 22.16 (21.16 мск) пожар был потушен. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На момент возгорания рынок был закрыт для посетителей, никто не пострадал.
"Следственное управление МУ МВД "Энгельсское" по факту пожара на рынке возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога", - сказал собеседник агентства. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.