В Энгельсе возбудили дело о поджоге после крупного пожара на рынке

САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге после крупного пожара на рынке в центре города Энгельс Саратовской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного главка МВД.

Пожар на рынке "Ярмарка "Феникс" произошел 26 июня по адресу: площадь Свободы, 3А. По данным МЧС, кровля рынка загорелась около 19.30 (18.30 мск), в 22.16 (21.16 мск) пожар был потушен. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На момент возгорания рынок был закрыт для посетителей, никто не пострадал.