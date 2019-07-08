Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T13:18Z
https://ria.ru/20190708/1556309010.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Энгельсе возбудили дело о поджоге после крупного пожара на рынке

Вчера, 13:18
307
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге после крупного пожара на рынке в центре города Энгельс Саратовской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областного главка МВД.
Пожар на рынке "Ярмарка "Феникс" произошел 26 июня по адресу: площадь Свободы, 3А. По данным МЧС, кровля рынка загорелась около 19.30 (18.30 мск), в 22.16 (21.16 мск) пожар был потушен. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На момент возгорания рынок был закрыт для посетителей, никто не пострадал.
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
7 июля, 02:20
В Свердловской области ликвидировали пожар на месте взрыва бензовоза
"Следственное управление МУ МВД "Энгельсское" по факту пожара на рынке возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога", - сказал собеседник агентства. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.
100000
Обсудить 1
МЧСФениксСаратовская областьСаратовПроисшествия
Рекомендуем
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
РИА
Новости
Главу ОМВД по Басманному району Москвы уволили
Дипломаты запросили встречу с задержанными после салюта в Минске россиянами
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
Посол: размывающие семейные ценности подходы Запада не находят поддержки
Лента
новостей
Мосгорсуд признал арест экс-главы администрации Рязани законным
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке в рамках ПМЭФ-2019
Чижов прокомментировал ситуацию вокруг выборов в руководство ЕС
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 8 декабря 2017
В ГД предложили ставить табличку с поговоркой у могил зарубежных военных
Побережье Баренцева моря
Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море
Экс-председатель правления банка Восточный Алексей Кордичев на заседании в Басманном суде Москвы
Суд оставил экс-главу банка "Восточный" Кордичева под домашним арестом
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал снижение числа поддерживающих партию Зеленского
В Саратовской области женщина и трое детей пострадали в ДТП
В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник
В Новгородской области арестовали подозреваемого в избиении ребенка
Предвыборная акция в Киеве
Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз
Грузинского политика Георгия Церетели переизбрали председателем ПА ОБСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
Лента новостейМолния