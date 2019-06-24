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РИА Новости

В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке

01:34
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Крупный пожар площадью 2,2 тысячи квадратных метров произошел в воскресенье на китайском рынке в приморском Уссурийске, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС.
Местные СМИ опубликовали видео с места пожара, на кадрах видно, как полыхают крыши павильонов крытого рынка.
"Пожар на складе на улице Некрасова полностью ликвидирован. Общая площадь пожара, по уточненным данным, составила 2,2 тысячи "квадратов". Пострадавших нет. При тушении были задействованы 20 единиц техники и 77 человек личного состава", - говорится в сообщении МЧС.
По данным спасателей, пожар начался в воскресенье рано утром, а потушить его удалось только к вечеру.
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