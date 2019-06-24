В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке

"Пожар на складе на улице Некрасова полностью ликвидирован. Общая площадь пожара, по уточненным данным, составила 2,2 тысячи "квадратов". Пострадавших нет. При тушении были задействованы 20 единиц техники и 77 человек личного состава", - говорится в сообщении МЧС.