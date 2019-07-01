В МЧС назвали причину пожара на ярмарке в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Причиной возгорания на ярмарке в Магнитогорске Челябинской области, которое произошло в ночь на воскресенье, стало замыкание электропроводки в павильоне "Узбекская кухня", сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что в 2.16 (0.16 мск) поступило сообщение о пожаре на центральной городской ярмарке на улице Грязнова 57, в 4.56 часов (2.56 мск) пожар был локализован на площади в 2300 квадратных метров. Ликвидация была объявлена в 10.21 (08.21 мск). К ликвидации последствий происшествия было привлечено 90 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 58 человек и 18 единиц техники.

"Для выяснения причин произошедшего из областного центра в Магнитогорск была направлена испытательная пожарная лаборатория. Установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки в помещении павильона "Узбекская кухня", - говорится в сообщении.

Также пресс-центр уточняет, что в июле 2018 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы №2 Магнитогорска была организована проверка ООО "Центральная городская ярмарка". По ее результатам за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности наложен штраф в размере 150 тысяч рублей, добавляется в сообщении. Запланированная на июль 2019 года повторная проверка на предмет устранения ранее выявленных нарушений, будет проведена с особой тщательностью, указывает пресс-центр.