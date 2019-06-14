В Улан-Удэ локализовали пожар на строительном рынке

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Крупный пожар на строительном рынке в Улан-Удэ удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре

В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре

Он уточнил, что вертолет Ми-8 выполнил в общей сложности 15 сливов воды на очаги пожара.

Как сообщила пресс-служба МЧС Бурятии, также используются беспилотники. "Для тушения пожара созданы три боевых участка, работают девять ручных стволов и один лафетный, три звена газодымозащитной службы от пяти магистральных линий. Для мониторинга и оценки обстановки применяется беспилотная авиационная система", - говорится в релизе.