В Красноярске потушили пожар на рынке

КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Пожар здания на рынке в Красноярске, начавшийся в понедельник вечером, ликвидирован, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
"Пожар ликвидирован. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства.
Сигнал о пожаре склада готовой пищевой продукции на рынке в Красноярске на улице Шахтеров поступил вечером в понедельник. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг. Информации о погибших и пострадавших нет.