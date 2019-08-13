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РИА Новости

В Красноярске потушили пожар на рынке

17:30 13.08.2019
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© Фото : МЧС РФПожар на складе в Красноярске. 12 августа 2019
Пожар на складе в Красноярске. 12 августа 2019
© Фото : МЧС РФ
КРАСНОЯРСК, 13 авг - РИА Новости. Пожар здания на рынке в Красноярске, начавшийся в понедельник вечером, ликвидирован, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
"Пожар ликвидирован. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства.
Сигнал о пожаре склада готовой пищевой продукции на рынке в Красноярске на улице Шахтеров поступил вечером в понедельник. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг. Информации о погибших и пострадавших нет.
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