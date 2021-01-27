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Договор СНВ-3 между Россией и США

Договор СНВ-3 между Россией и США

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник телефонные переговоры, обе страны в ближайшие дни завершат необходимые процедуры для... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T00:56

2021-01-27T00:56

2021-01-27T00:56

договор снв-3

справки

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели во вторник телефонные переговоры, обе страны в ближайшие дни завершат необходимые процедуры для дальнейшего функционирования Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщила пресс-служба Кремля. Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора.Ниже приводится справочная информация о СНВ-3.Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и, после вступления в силу, заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).Параллельно с подписанием договора российская сторона выступила с односторонним заявлением по противоракетной обороне.Новое соглашение по СНВ выработано на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности.Договор предусматривает реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений. В результате таких сокращений имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления договора в силу (к февралю 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать:– 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);– 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ;– 1550 боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ТБ.Юридическое ограничение числа зарядов в 1550 единиц не будет соответствовать их фактическому числу. Это связано с тем, что договор устанавливает новые правила зачета ядерных зарядов за тяжелыми бомбардировщиками, за каждым из которых теперь числится один заряд. При этом фактическое число зарядов, которые может нести бомбардировщик, составляет в зависимости от типа от 12 до 24 ракет или бомб. Таким образом, реальное число боевых зарядов для каждой из сторон будет составлять примерно 2100 для России и около 2400 для США, располагающих несколько большим числом тяжелых машин. Данный разрыв будет сокращаться по мере вывода американских бомбардировщиков B-1B из состава ядерных сил и их переоборудования под неядерные вооружения, которое исключает применение с них ядерного оружия без длительного обратного переоборудования.В отличие от СНВ-1, в этом договоре отсутствуют ограничения на площадь и число районов боевого дежурства подвижных грунтовых ракетных комплексов (типа "Тополь", "Тополь-М", "Ярс").Стороны свободны в определении структуры ядерной триады (совокупность носителей воздушного, морского и наземного базирования) и могут развертывать новые типы ракет и других носителей, уведомляя друг друга.В договоре отсутствуют ограничения на развертывание ракет наземного базирования с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН).Договор запрещает базирование СНВ вне национальных территорий сторон.Договор не ограничивает развитие систем ПРО США, признавая лишь существование взаимосвязи между оборонительными и наступательными вооружениями.Помимо договора, стороны подписали протокол к нему, который расшифровывает термины договора и устанавливает новые процедуры контроля за его выполнением.22 декабря 2010 года Договор СНВ ратифицировал сенат США, 25 января 2011 года - Госдума, 26 января – Совет федерации России.5 февраля 2011 года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Хиллари Клинтон обменялись в Мюнхене ратификационными грамотами договора, и он вступил в силу. Он получил неофициальное название СНВ-3.Документ рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по взаимной договоренности сторон на пять лет.Для решения вопросов практической реализации договора создана Двусторонняя консультативная комиссия (ДКК), которая собирается два раза в год. К настоящему времени состоялось 18 сессий ДКК, последняя прошла в ноябре 2019 года в Женеве (Швейцария).К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по договору) Россия свои обязательства по сокращению СНВ выполнила полностью. По состоянию на эту дату российский суммарный потенциал СНВ составил:– 527 единиц для развернутых МБР, БРПЛ и ТБ;– 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ;– 779 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ.США при наступлении контрольной даты тоже заявили о достижении согласованных суммарных количественных уровней СНВ. Однако выход на установленные Договором показатели был достигнут американской стороной в том числе за счет нелегитимного одностороннего исключения из засчета части американских СНВ, объявленных "переоборудованными". Речь идет о 56 пусковых установках БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелом бомбардировщике В-52Н.США также отказались включать в засчет по ДСНВ четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, которые американцы переименовали в не предусмотренную договором категорию "учебных шахт". По данным МИД РФ, с учетом этих средств превышение США разрешенного договором суммарного количества ТБ и ПУ МБР и БРПЛ составляет 101 единицу.СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.С 2018 года Российская Федерация неоднократно ставила вопрос о необходимости приступить к обсуждению продления действия договора об СНВ после 5 февраля 2021 года. США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.10 октября 2020 года в СМИ появилась информация, что спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ Москве давно известна, и она для России неприемлема.16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить действующий СНВ-3 без всяких условий на год.26 января 2021 года Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении СНВ-3.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, справки