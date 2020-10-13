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https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html
Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
Позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ Москве давно известна, и она для России неприемлема, потому... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:54
2020-10-13T23:58
россия
договор снв-3
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> давно известна, и она для России неприемлема, потому что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.Также Рябков заявил, что США не получат от России какое-то соглашение по СНВ, "приуроченное к их выборам".Выборы президента США состоятся 3 ноября.
https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html
https://ria.ru/20200430/1570764776.html
Ес! Уважаю! Наконец то достойный ответ! Так держать!.
90
Надо предложить США вернуть ВСЕ свои ядерные арсеналы на родину.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, договор снв-3, сша, безопасность

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

22:54 13.10.2020 (обновлено: 23:58 13.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ Москве давно известна, и она для России неприемлема, потому что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
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"Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности: надо заниматься носителями, надо заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной - системой, которую США создают, надо заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении", - сказал Рябков.

Также Рябков заявил, что США не получат от России какое-то соглашение по СНВ, "приуроченное к их выборам".

"Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат", — сказал Рябков.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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РоссияДоговор СНВ-3СШАБезопасность
 
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