https://ria.ru/20201013/dsnv-1579672348.html

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

Позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ Москве давно известна, и она для России неприемлема, потому... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:54

2020-10-13T22:54

2020-10-13T23:58

россия

договор снв-3

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> давно известна, и она для России неприемлема, потому что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.Также Рябков заявил, что США не получат от России какое-то соглашение по СНВ, "приуроченное к их выборам".Выборы президента США состоятся 3 ноября.

https://ria.ru/20200920/oruzhie-1577519540.html

https://ria.ru/20200430/1570764776.html

Александр Нелиберда Ес! Уважаю! Наконец то достойный ответ! Так держать!. 90

sevam Надо предложить США вернуть ВСЕ свои ядерные арсеналы на родину. 68

12

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сша, безопасность