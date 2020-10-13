Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:54 13.10.2020 (обновлено: 23:58 13.10.2020)
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения потенциального соглашения по СНВ Москве давно известна, и она для России неприемлема, потому что решать вопросы стратегической стабильности необходимо в комплексе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
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"Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности: надо заниматься носителями, надо заниматься космосом, заниматься противоракетной обороной - системой, которую США создают, надо заниматься их новыми носителями стратегической дальности в обычном оснащении", - сказал Рябков.
Также Рябков заявил, что США не получат от России какое-то соглашение по СНВ, "приуроченное к их выборам".
"Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат", — сказал Рябков.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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