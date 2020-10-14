https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html

В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ

Россия надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:24

2020-10-14T13:24

2020-10-14T13:24

маршалл биллингсли

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия надеется, что находится на одном треке с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> на этот счет."Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы пониманием, что его надо продлевать. Это и в интересах наших двух стран, и стратегической безопасности всего мира. В остальном - договоренности не достигнуты", - сказал Песков.США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20201014/snv-3-1579679757.html

https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире