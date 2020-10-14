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В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ
Россия надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:24
2020-10-14T13:24
маршалл биллингсли
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия надеется, что находится на одном треке с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> на этот счет."Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы пониманием, что его надо продлевать. Это и в интересах наших двух стран, и стратегической безопасности всего мира. В остальном - договоренности не достигнуты", - сказал Песков.США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20201014/snv-3-1579679757.html
https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html
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маршалл биллингсли, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ

13:24 14.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия надеется, что находится на одном треке с США по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 01:05
Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
"Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, что мы пониманием, что его надо продлевать. Это и в интересах наших двух стран, и стратегической безопасности всего мира. В остальном - договоренности не достигнуты", - сказал Песков.
США ведут переговоры с РФ по стратегической стабильности на фоне истекающего срока для продления стратегического договора СНВ-3.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 19:36
Путин назвал первоочередным вопрос продления договора СНВ-3
 
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Маршалл БиллингслиДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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