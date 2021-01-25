https://ria.ru/20210125/napadeniya-1594531582.html

Случаи нападений на российских граждан за рубежом в 2019-2021 годах

Случаи нападений на российских граждан за рубежом в 2019-2021 годах

в Стамбуле (Турция) вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян. Они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие не являются туристами РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:12

2021-01-25T19:12

2021-01-25T19:12

справки

в мире

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202124 января в Стамбуле (Турция) вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян. Они были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие не являются туристами и имеют вид на жительство Турции. Нападавшего задержали. По предварительным данным, мужчина психически нездоров и был неоднократно судим.Как пишут турецкие СМИ, конфликт произошел из-за того, что нападавший требовал у россиян деньги, но получил отказ. 20208 ноября в Паттайе (Таиланд) таиландский оппозиционный активист и глава "Народной партии Паттайи" Наративат Кхамма во время антиправительственного митинга поспорил с присутствовавшим на мероприятии россиянином и ударил его головой в нос. Россиянин оказался на небольшом митинге оппозиции, который проходил на набережной района Джомтиен, вместе с семьей – женой-тайкой и 10-летней дочерью. На видео разозленный активист по кличке "Кен" прокричал россиянину на ломаном английском: "Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!", а потом подошел и неожиданно ударил лбом в нос. У россиянина по лицу потекла кровь. Полиция, прибывшая на место, пригласила обе стороны конфликта в ближайшее отделение. Чем закончился конфликт, не сообщалось. 29 октября корреспондент Первого канала Георгий Олисашвили сообщил о нападении на съемочную группу в Филадельфии (США). Оператор Максим Катаев получил сотрясение мозга. Журналисты снимали последствия разграбления магазинов. С появлением с агрессивно настроенных людей они вернулись в автомобиль, но не успели заблокировать двери – преследователи открыли машину и вырвали камеру из рук оператора. Олисашвили заявил, что они остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, но сотрудники отказались ехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911. После звонка в 911 полицейские сопроводили их в участок, где журналисты дали показания. 24 октября в городе Нячанг на юге Вьетнама мужчина напал с ножом на двух россиянок. Одна женщина была доставлена с колото-резаными ранами в центральный госпиталь провинции Кханьхоа, вторая получила легкие ранения и находилась на амбулаторном лечении. Позднее нападавший был задержан.14 сентября стало известно, что сотрудник пятизвездочного отеля в Турции изнасиловал 15-летнюю россиянку. По данным СМИ, семья пострадавшей обратилась к менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию, однако руководство попыталось скрыть инцидент, чтобы не навредить имиджу курортного заведения. Тогда родители девушки обратились в прокуратуру. По версии руководства гостиницы, в произошедшем якобы виновна сама девушка. В августе в Милане (Италия) гражданин Пакистана напал на 30-летнюю россиянку, с которой он познакомился на сайте "встреч для взрослых". Встретившись с ней в квартире в центре города, пакистанец распылил в нее слезоточивый газ. В результате его действий девушка выпала из окна второго этажа, сломав несколько ребер и тазобедренную кость. Полиция изучила записи с уличных камер видеонаблюдения и определила, что напавший быстро оказался на миланском вокзале и бежал в Рим. Данные от мобильного оператора в районе нападения позволили установить его личность. В конце октября полиция Милана арестовала нападавшего.22 июля стало известно, что в Портленде (США) американские полицейские напали на российских журналистов, освещавших протесты. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.Оба журналиста были с бейджами с надписью "Пресса". 27 января портал gorzowianin.pl сообщил, что житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик. Инцидент произошел в центре города Стшельцы Краеньские. Издание уточняет, что мужчина "остановил грузовик и начал бить его по лобовому стеклу" со стороны водителя, в машине находились двое граждан России, они не пострадали. По информации местной полиции, мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и по причине неадекватного поведения доставили в больницу. Перед нападением злоумышленник угнал легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо. 2019 год5 октября в Ларнаке (Кипр) три киприотки напали на гражданку России, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Женщины толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой". Пострадавшей оказалась Светлана Зайцева, мать троих детей, проживающая на Кипре 20 лет и имеющая кипрский паспорт. Нападавшие были оштрафованы. 30 сентября в Айя-Напе (Кипр) произошел конфликт между двумя братьями из России, ехавшими в автобусе со своей мамой, и водителем, который отказался брать оплату за проезд мелкими деньгами. По словам родственников, шофер начал кричать и оскорблять их, остановил автобус, а когда братья достали телефон, чтобы снять происходящее, водитель выхватил аппарат и попытался выкинуть, затем ударил их мать. Согласно их показаниям в суде, старший брат в попытке забрать телефон случайно ударил водителя по носу, пошла кровь. В фотокопиях документов суда говорится, что россияне публично оскорбляли водителя, напали на него и нанесли травму. Россияне были задержаны полицией, 24 сентября суд вынес им приговор – два месяца тюрьмы, 6 декабря они вернулись в Москву. 22 июня в Тбилиси (Грузия) во время протестов националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора. 20 июня в Тбилиси (Грузия) во время протестов произошло нападение на российского депутата Сергея Гаврилова. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. По словам пострадавшего, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. 4 февраля в Эквадоре погиб 38-летний российский турист Алексей Домбровский. Он вместе с супругой находился в квартале Итчимбия (на востоке Кито), когда их окружили четверо преступников. Они попытались отобрать у пары личные вещи, но Алексей оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Его оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти россиянину жизнь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, в мире