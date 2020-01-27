Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик

Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России

© Страница Beata Genowefa на YouTube Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России

ВАРШАВА, 27 янв — РИА Новости. Житель Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl

По информации издания, инцидент произошел в центре города Стшельцы Краеньские. Сообщается, что 44-летний мужчина "вырвал дорожный знак и напал на российский грузовик марки DAF с криками: "Это мой город, я здесь главный".

Издание уточняет, что мужчина "остановил грузовик и начал бить его по лобовому стеклу" со стороны водителя, в машине находились двое граждан России, они не пострадали.