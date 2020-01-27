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Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
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РИА Новости

Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик

16:34 27.01.2020 (обновлено: 18:11 27.01.2020)
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© Страница Beata Genowefa на YouTubeСтоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
© Страница Beata Genowefa на YouTube
ВАРШАВА, 27 янв — РИА Новости. Житель Польши вырвал дорожный знак и с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик, сообщает портал gorzowianin.pl.
По информации издания, инцидент произошел в центре города Стшельцы Краеньские. Сообщается, что 44-летний мужчина "вырвал дорожный знак и напал на российский грузовик марки DAF с криками: "Это мой город, я здесь главный".
Издание уточняет, что мужчина "остановил грузовик и начал бить его по лобовому стеклу" со стороны водителя, в машине находились двое граждан России, они не пострадали.
По информации местной полиции, мужчину задержали сотрудники уголовного розыска и по причине неадекватного поведения доставили в больницу. Перед нападением злоумышленник угнал легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо.
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ПольшаРоссияВаршаваПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
А что там грузовик делает из России? Яблоньки вывозит?
27 января, 16:36
Валера Антонов
252500277
Польшу освобождает, молодец!
27 января, 16:36
Валера Антонов
116510418
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