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Во Вьетнаме арестовали подозреваемого в нападении на россиянок
Во Вьетнаме арестовали подозреваемого в нападении на россиянок
Полиция курортного города Нячанг на юге Вьетнама арестовала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на россиянок, заявил на пресс-брифинге в МИД... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:35
2020-11-05T20:35
россия
кханьхоа
вьетнам
нячанг
в мире
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БАНГКОК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция курортного города Нячанг на юге Вьетнама арестовала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на россиянок, заявил на пресс-брифинге в МИД Вьетнама официальный представитель ведомства Зыонг Хоай Нам.Об этом сообщает в четверг вьетнамское государственное информационное агентство VNA.Нападение произошло 24 октября. Пострадали две россиянки, одна была доставлена с колото-резаными ранами в центральный госпиталь провинции Кханьхоа, вторая получила легкие ранения и находится на амбулаторном лечении.Он также сообщил журналистам, что 26 октября генеральное консульство России в городе Хошимин обратилось к властям Нячанга с просьбой о прояснении обстоятельств дела. МИД Вьетнама тесно сотрудничает по этому делу с властями провинции Кханьхоа, к которой относится Нячанг, сказал Зыонг Хоай Нам.Он заверил участников брифинга в том, что правительство Вьетнама примет необходимые решительные меры для обеспечения безопасности иностранных граждан, живущих и работающих во Вьетнаме, в том числе и россиян, сообщает агентство. Руководству провинции дано указание обеспечить принятие мер к защите иностранных граждан и строго наказать преступника, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200211/1564552963.html
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россия, кханьхоа, вьетнам, нячанг, в мире

Во Вьетнаме арестовали подозреваемого в нападении на россиянок

20:35 05.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Пустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Русанов
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БАНГКОК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция курортного города Нячанг на юге Вьетнама арестовала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на россиянок, заявил на пресс-брифинге в МИД Вьетнама официальный представитель ведомства Зыонг Хоай Нам.
Об этом сообщает в четверг вьетнамское государственное информационное агентство VNA.
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Нападение произошло 24 октября. Пострадали две россиянки, одна была доставлена с колото-резаными ранами в центральный госпиталь провинции Кханьхоа, вторая получила легкие ранения и находится на амбулаторном лечении.

"Местная полиция арестовала подозреваемого в нападении на российскую гражданку, ведется расследование", - заявил представитель МИД Вьетнама, слова которого приводит агентство.

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Он также сообщил журналистам, что 26 октября генеральное консульство России в городе Хошимин обратилось к властям Нячанга с просьбой о прояснении обстоятельств дела. МИД Вьетнама тесно сотрудничает по этому делу с властями провинции Кханьхоа, к которой относится Нячанг, сказал Зыонг Хоай Нам.
Он заверил участников брифинга в том, что правительство Вьетнама примет необходимые решительные меры для обеспечения безопасности иностранных граждан, живущих и работающих во Вьетнаме, в том числе и россиян, сообщает агентство. Руководству провинции дано указание обеспечить принятие мер к защите иностранных граждан и строго наказать преступника, говорится в сообщении.
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