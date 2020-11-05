Во Вьетнаме арестовали подозреваемого в нападении на россиянок
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Об этом сообщает в четверг вьетнамское государственное информационное агентство VNA.
Нападение произошло 24 октября. Пострадали две россиянки, одна была доставлена с колото-резаными ранами в центральный госпиталь провинции Кханьхоа, вторая получила легкие ранения и находится на амбулаторном лечении.
"Местная полиция арестовала подозреваемого в нападении на российскую гражданку, ведется расследование", - заявил представитель МИД Вьетнама, слова которого приводит агентство.
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Он также сообщил журналистам, что 26 октября генеральное консульство России в городе Хошимин обратилось к властям Нячанга с просьбой о прояснении обстоятельств дела. МИД Вьетнама тесно сотрудничает по этому делу с властями провинции Кханьхоа, к которой относится Нячанг, сказал Зыонг Хоай Нам.
Он заверил участников брифинга в том, что правительство Вьетнама примет необходимые решительные меры для обеспечения безопасности иностранных граждан, живущих и работающих во Вьетнаме, в том числе и россиян, сообщает агентство. Руководству провинции дано указание обеспечить принятие мер к защите иностранных граждан и строго наказать преступника, говорится в сообщении.
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