https://ria.ru/20201105/napadenie-1583263394.html

Во Вьетнаме арестовали подозреваемого в нападении на россиянок

Во Вьетнаме арестовали подозреваемого в нападении на россиянок

Полиция курортного города Нячанг на юге Вьетнама арестовала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на россиянок, заявил на пресс-брифинге в МИД... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:35

2020-11-05T20:35

2020-11-05T20:35

россия

кханьхоа

вьетнам

нячанг

в мире

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БАНГКОК, 5 ноя - РИА Новости. Полиция курортного города Нячанг на юге Вьетнама арестовала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на россиянок, заявил на пресс-брифинге в МИД Вьетнама официальный представитель ведомства Зыонг Хоай Нам.Об этом сообщает в четверг вьетнамское государственное информационное агентство VNA.Нападение произошло 24 октября. Пострадали две россиянки, одна была доставлена с колото-резаными ранами в центральный госпиталь провинции Кханьхоа, вторая получила легкие ранения и находится на амбулаторном лечении.Он также сообщил журналистам, что 26 октября генеральное консульство России в городе Хошимин обратилось к властям Нячанга с просьбой о прояснении обстоятельств дела. МИД Вьетнама тесно сотрудничает по этому делу с властями провинции Кханьхоа, к которой относится Нячанг, сказал Зыонг Хоай Нам.Он заверил участников брифинга в том, что правительство Вьетнама примет необходимые решительные меры для обеспечения безопасности иностранных граждан, живущих и работающих во Вьетнаме, в том числе и россиян, сообщает агентство. Руководству провинции дано указание обеспечить принятие мер к защите иностранных граждан и строго наказать преступника, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200211/1564552963.html

https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html

https://ria.ru/20170713/1498466689.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кханьхоа, вьетнам, нячанг, в мире