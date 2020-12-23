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На Кипре двух женщин оштрафовали за расистское нападение на россиянку
На Кипре двух женщин оштрафовали за расистское нападение на россиянку
Окружной суд Ларнаки на Кипре наложил штрафы в 750 евро на двух женщин, виновных в расистском нападении на россиянку в октябре 2019 года, сообщает Кипрское... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:48
2020-12-23T15:48
ларнаки
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АФИНЫ, 23 дек – РИА Новости. Окружной суд Ларнаки на Кипре наложил штрафы в 750 евро на двух женщин, виновных в расистском нападении на россиянку в октябре 2019 года, сообщает Кипрское агентство новостей CNA.В октябре 2019 года в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой". Сама Зайцева, мать троих детей, проживающая на Кипре 20 лет и имеющая кипрский паспорт, тогда рассказала РИА Новости, что еще не слышала такого мата, как от этих трех женщин.Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялись правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция. По неофициальной информации, одна из женщин - учительница в школе, другая – детский психолог в школе.Согласно материалам дела, три женщины с двумя несовершеннолетними детьми вышли из машины и начали оскорблять россиянку после того, как та потребовала от них не уезжать после правонарушения. Полиция получила записи системы закрытого наблюдения на стоянке в центре Ларнаки, а также в других зданиях в этом районе. Следователи полиции взяли показания свидетелей, показанных на видео с инцидентом, а также владельца поврежденного автомобиля.Полиция обвинила двух женщин – сестер 31 и 38 лет из деревни вблизи Никосии - в нападении, публичном оскорблении, угрозах, домогательствах, причинении морального вреда и правонарушениях, связанных с проявлениями расизма и ксенофобии.Решение о штрафе в 750 евро каждой из двух женщин принял в среду окружной суд Ларнаки, сообщает агентство.
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ларнаки, никосия (город), в мире

На Кипре двух женщин оштрафовали за расистское нападение на россиянку

15:48 23.12.2020
 
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкВид на город Лимассол на Кипре
Вид на город Лимассол на Кипре - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Борис Бабанов
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АФИНЫ, 23 дек – РИА Новости. Окружной суд Ларнаки на Кипре наложил штрафы в 750 евро на двух женщин, виновных в расистском нападении на россиянку в октябре 2019 года, сообщает Кипрское агентство новостей CNA.
В октябре 2019 года в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой". Сама Зайцева, мать троих детей, проживающая на Кипре 20 лет и имеющая кипрский паспорт, тогда рассказала РИА Новости, что еще не слышала такого мата, как от этих трех женщин.
Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялись правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция. По неофициальной информации, одна из женщин - учительница в школе, другая – детский психолог в школе.
Согласно материалам дела, три женщины с двумя несовершеннолетними детьми вышли из машины и начали оскорблять россиянку после того, как та потребовала от них не уезжать после правонарушения. Полиция получила записи системы закрытого наблюдения на стоянке в центре Ларнаки, а также в других зданиях в этом районе. Следователи полиции взяли показания свидетелей, показанных на видео с инцидентом, а также владельца поврежденного автомобиля.
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Полиция обвинила двух женщин – сестер 31 и 38 лет из деревни вблизи Никосии - в нападении, публичном оскорблении, угрозах, домогательствах, причинении морального вреда и правонарушениях, связанных с проявлениями расизма и ксенофобии.
Решение о штрафе в 750 евро каждой из двух женщин принял в среду окружной суд Ларнаки, сообщает агентство.
 
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