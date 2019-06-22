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РИА Новости

В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"

Вчера, 15:55
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Шота Нозадзе
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Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru.
Как уточняется в сообщении, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства, к ним подошли несколько молодых людей.
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"Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали", — пишет портал.

Беспорядки в Тбилиси

В последние дни Тбилиси захлестнули акции протеста. Они начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Это возмутило депутатов от оппозиции, они покинули заседание, а в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, к которому присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства.
Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, но на следующий день митинг продолжился. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
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Запрет на полеты

Вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.
По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше самостоятельных. Согласно грузинской статистике, в прошлом году каждый пятый турист приезжал в страну из России.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
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Протесты в Грузии"Россия 24"РоссияГрузияВ мире
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Вообще прекратить все отношения с этими одуревшими генацвали....
22 июня, 15:56
Арсений Понфиленко
173002511
"напали на съемочную группу (ого!) --- пытались избить корреспондента и оператора (ну и?) --- В итоге хулиганы сбежали. (ааа...)"
22 июня, 16:00
елочка нравится
181410352
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