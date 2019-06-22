В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале В Тбилиси националисты напали на съемочную группу телеканала "Россия 24" и пытались избить корреспондента и оператора, сообщается на портале Вести.ru

Как уточняется в сообщении, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства, к ним подошли несколько молодых людей.

"Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить корреспондента и оператора канала. Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали", — пишет портал.

Беспорядки в Тбилиси

В последние дни Тбилиси захлестнули акции протеста. Они начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Это возмутило депутатов от оппозиции, они покинули заседание, а в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, к которому присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства.

Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, но на следующий день митинг продолжился. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.

Запрет на полеты

Вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.