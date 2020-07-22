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В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты
Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:31
россия
портленд
сша
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https://ria.ru/20200606/1572576589.html
а, что там освещать? Сборище бездельников пр оплаченных местным криминалом? Или вы хотите убедить, что Фургала не браток из 90-х?
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Пусть свои в Хабаровске освещают
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россия
портленд
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Кадры из Потртленда, где полицейские напали на освещающих протесты российских журналистов
Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде.
2020-07-22T12:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, портленд, сша, в мире

В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты

12:52 22.07.2020 (обновлено: 21:31 22.07.2020)
83961
ПОРТЛЕНД, 22 июл — РИА Новости. Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей.
Протестующие в Вашингтоне
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Оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Напав сзади, полицейский отобрал у нее телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.
Оба журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

"Не должно остаться без внимания"

Заместитель генерального директора Первого канала, директор Дирекции информационных программ Кирилл Клейменов рассказал РИА Новости о состоянии журналистов.

"К счастью, люди живы, небольшой ущерб есть для здоровья, но обошлось, надеюсь, без серьезных травм. Надеюсь. Посмотрим, что там у оператора с рукой", — отметил он.

В МИД назвали намеренную агрессию американских силовиков в адрес российских журналистов недопустимой. В ведомстве отметили, что вынуждены вновь обратиться в международные организации по защите прав сотрудников СМИ.
Союз журналистов России выразил готовность оказать поддержку пострадавшим. В организации заявили, что контактируют с Международной федерацией журналистов.
Секретарь СЖР Тимур Шафир заявил РИА Новости, что подобные атаки не должны остаться без внимания. По его словам, руководители СМИ, чьи журналисты пострадали, должны настаивать на рассмотрении каждого подобного случая в правовом поле.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
6 июня, 23:04
Симоньян заявила о подготовке исков из-за нападения на журналистов в США
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают сотрудники СМИ.
Тридцать первого мая полиция напала на корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, освещавшего протесты в Миннеаполисе. Ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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РоссияПортлендСШАВ мире
Популярные комментарии
а, что там освещать? Сборище бездельников пр оплаченных местным криминалом? Или вы хотите убедить, что Фургала не браток из 90-х?
22 июля, 13:21
ИДИрина Дектярева
5189214443
Пусть свои в Хабаровске освещают
22 июля, 13:04
AIAlexander Ivanov
37780010212
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