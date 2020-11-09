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В Паттайе таиландский оппозиционный активист напал на россиянина
В Паттайе таиландский оппозиционный активист напал на россиянина
Таиландский оппозиционный активист и глава "Народной партии Паттайи" Наративат Кхамма во время антиправительственного митинга в курортном городе поспорил с... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:07
2020-11-09T10:08
маха ватчиралонгкон
прают чан-оча
паттайя
бангкок
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. Таиландский оппозиционный активист и глава "Народной партии Паттайи" Наративат Кхамма во время антиправительственного митинга в курортном городе поспорил с присутствовавшим на мероприятии россиянином и ударил его головой в нос.Видеоролик происшествия появился поздно вечером в воскресенье на интернет-портале Pattaya News. О том, что пострадавший – россиянин, сообщила в понедельник газета Nation.Из видеоматериала непонятно, из-за чего конкретно возник конфликт. Россиянин оказался на небольшом (до 40 человек) митинге оппозиции, который проходил на набережной района Джомтиен, вместе с семьей – женой-тайкой и 10-летней дочерью. На видео разозленный активист по кличке "Кен" прокричал россиянину на ломаном английском: "Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!", а потом подошел и неожиданно ударил лбом в нос. У россиянина по лицу потекла кровь, его дочь, которая держала отца за руку, громко заплакала. "Кена" пытались успокоить товарищи по партии. Полиция, прибывшая на место, пригласила обе стороны конфликта в ближайшее отделение.Ни одно издание не опубликовало пока информацию о том, чем закончилось разбирательство в полиции. Pattaya News пишет, что большинство свидетелей на месте происшествия осуждали действия антиправительственного активиста.Протест в Паттайе проходил в воскресенье вечером одновременно с массовым протестом в Бангкоке, во время которого демонстранты, прорвавшись на площадь перед Большим королевским дворцом через полицейские баррикады, передали полиции четыре ящика писем, обращенных к королю Таиланда Маха Ватчиралонгкону, в которых содержались предложения о реформе монархии.Молодежные протесты, к которым часто присоединяются оппозиционеры более старшего возраста, проходят в Таиланде с декабря прошлого года. Активизировавшись в июле после трех с половиной месяцев ограничительных мер и самоизоляции, протестное движение усилилось, собирая на улицах в отдельные дни до 100 тысяч человек.Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, которое считают прямым продолжением военного правительства под его же руководством, правившего в стране в 2014 – 2019 годах, смены конституции страны и реформы таиландской монархии, которая обеспечит "возвращение института монархии в рамки конституции". Главные лозунги протеста – "Нет диктатуре" и "Да сгинет феодализм, да здравствует народ!"
https://ria.ru/20201025/bunt-1581326796.html
https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html
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маха ватчиралонгкон, прают чан-оча, паттайя, бангкок, таиланд, в мире

В Паттайе таиландский оппозиционный активист напал на россиянина

10:07 09.11.2020 (обновлено: 10:08 09.11.2020)
 
© REUTERS / Athit Perawongmetha Сотрудники правоохранительных органов Таиланда во время акции протеста в Бангкоке
Сотрудники правоохранительных органов Таиланда во время акции протеста в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© REUTERS / Athit Perawongmetha
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БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. Таиландский оппозиционный активист и глава "Народной партии Паттайи" Наративат Кхамма во время антиправительственного митинга в курортном городе поспорил с присутствовавшим на мероприятии россиянином и ударил его головой в нос.
Видеоролик происшествия появился поздно вечером в воскресенье на интернет-портале Pattaya News. О том, что пострадавший – россиянин, сообщила в понедельник газета Nation.
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Из видеоматериала непонятно, из-за чего конкретно возник конфликт. Россиянин оказался на небольшом (до 40 человек) митинге оппозиции, который проходил на набережной района Джомтиен, вместе с семьей – женой-тайкой и 10-летней дочерью. На видео разозленный активист по кличке "Кен" прокричал россиянину на ломаном английском: "Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!", а потом подошел и неожиданно ударил лбом в нос. У россиянина по лицу потекла кровь, его дочь, которая держала отца за руку, громко заплакала. "Кена" пытались успокоить товарищи по партии. Полиция, прибывшая на место, пригласила обе стороны конфликта в ближайшее отделение.
Ни одно издание не опубликовало пока информацию о том, чем закончилось разбирательство в полиции. Pattaya News пишет, что большинство свидетелей на месте происшествия осуждали действия антиправительственного активиста.
Протест в Паттайе проходил в воскресенье вечером одновременно с массовым протестом в Бангкоке, во время которого демонстранты, прорвавшись на площадь перед Большим королевским дворцом через полицейские баррикады, передали полиции четыре ящика писем, обращенных к королю Таиланда Маха Ватчиралонгкону, в которых содержались предложения о реформе монархии.
Молодежные протесты, к которым часто присоединяются оппозиционеры более старшего возраста, проходят в Таиланде с декабря прошлого года. Активизировавшись в июле после трех с половиной месяцев ограничительных мер и самоизоляции, протестное движение усилилось, собирая на улицах в отдельные дни до 100 тысяч человек.
Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, которое считают прямым продолжением военного правительства под его же руководством, правившего в стране в 2014 – 2019 годах, смены конституции страны и реформы таиландской монархии, которая обеспечит "возвращение института монархии в рамки конституции". Главные лозунги протеста – "Нет диктатуре" и "Да сгинет феодализм, да здравствует народ!"
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