https://ria.ru/20201109/tailand-1583690846.html

В Паттайе таиландский оппозиционный активист напал на россиянина

В Паттайе таиландский оппозиционный активист напал на россиянина

Таиландский оппозиционный активист и глава "Народной партии Паттайи" Наративат Кхамма во время антиправительственного митинга в курортном городе поспорил с... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:07

2020-11-09T10:07

2020-11-09T10:08

маха ватчиралонгкон

прают чан-оча

паттайя

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таиланд

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БАНГКОК, 9 ноя – РИА Новости. Таиландский оппозиционный активист и глава "Народной партии Паттайи" Наративат Кхамма во время антиправительственного митинга в курортном городе поспорил с присутствовавшим на мероприятии россиянином и ударил его головой в нос.Видеоролик происшествия появился поздно вечером в воскресенье на интернет-портале Pattaya News. О том, что пострадавший – россиянин, сообщила в понедельник газета Nation.Из видеоматериала непонятно, из-за чего конкретно возник конфликт. Россиянин оказался на небольшом (до 40 человек) митинге оппозиции, который проходил на набережной района Джомтиен, вместе с семьей – женой-тайкой и 10-летней дочерью. На видео разозленный активист по кличке "Кен" прокричал россиянину на ломаном английском: "Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!", а потом подошел и неожиданно ударил лбом в нос. У россиянина по лицу потекла кровь, его дочь, которая держала отца за руку, громко заплакала. "Кена" пытались успокоить товарищи по партии. Полиция, прибывшая на место, пригласила обе стороны конфликта в ближайшее отделение.Ни одно издание не опубликовало пока информацию о том, чем закончилось разбирательство в полиции. Pattaya News пишет, что большинство свидетелей на месте происшествия осуждали действия антиправительственного активиста.Протест в Паттайе проходил в воскресенье вечером одновременно с массовым протестом в Бангкоке, во время которого демонстранты, прорвавшись на площадь перед Большим королевским дворцом через полицейские баррикады, передали полиции четыре ящика писем, обращенных к королю Таиланда Маха Ватчиралонгкону, в которых содержались предложения о реформе монархии.Молодежные протесты, к которым часто присоединяются оппозиционеры более старшего возраста, проходят в Таиланде с декабря прошлого года. Активизировавшись в июле после трех с половиной месяцев ограничительных мер и самоизоляции, протестное движение усилилось, собирая на улицах в отдельные дни до 100 тысяч человек.Протестующие требуют немедленной отставки правительства премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча, которое считают прямым продолжением военного правительства под его же руководством, правившего в стране в 2014 – 2019 годах, смены конституции страны и реформы таиландской монархии, которая обеспечит "возвращение института монархии в рамки конституции". Главные лозунги протеста – "Нет диктатуре" и "Да сгинет феодализм, да здравствует народ!"

https://ria.ru/20201025/bunt-1581326796.html

https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маха ватчиралонгкон, прают чан-оча, паттайя, бангкок, таиланд, в мире