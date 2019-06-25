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РИА Новости

МВД считает нападение на депутата Гаврилова в Грузии "чистым экстремизмом"

Вчера, 17:45
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замглавы МВД России Игорь Зубов назвал экстремистским актом нападение грузинских радикалов на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
"К примеру, Грузия. Это чистый экстремистский акт, когда напали на нашего депутата", - сказал Зубов журналистам во вторник.
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Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что в минувший четверг во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на права президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

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Протесты в ГрузииМВД РФСергей ГавриловРоссияГрузияВ мире
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