МВД считает нападение на депутата Гаврилова в Грузии "чистым экстремизмом"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Замглавы МВД России Игорь Зубов назвал экстремистским актом нападение грузинских радикалов на депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

"К примеру, Грузия. Это чистый экстремистский акт, когда напали на нашего депутата", - сказал Зубов журналистам во вторник.

Инцидент с Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что в минувший четверг во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на права президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы.

Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.

Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

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