На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку

АФИНЫ, 7 окт – РИА Новости. В Ларнаке три киприотки напали на россиянку, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой".

Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.

Подобные проявления ксенофобии на Кипре происходят все чаще. На этот раз в центре оказалась россиянка Светлана Зайцева, мать троих детей, проживающая на Кипре 20 лет, имеющая кипрский паспорт.

С чего все началось

Инцидент произошел вечером 5 октября на парковке в Ларнаке.

"Я увидела, как машина в Ларнаке на паркинге сдавала задним ходом и врезалась в припаркованную машину. Машина постояла немного и затем попыталась уехать. Я побежала за машиной, размахивая руками. Только после этого машина остановилась. Из машины вышли три греко-киприотки и начали меня обзывать, три раза меня толкнули, один раз плюнули мне в лицо", - рассказала Зайцева РИА Новости.

По ее мнению, киприотки хотели, чтобы она ушла и не дожидалась полицию.

"При этом они ругались на таком мате, что я за 20 лет на Кипре такой сильной брани еще не слышала. И вот что из этого получилось. Несмотря на все угрозы со стороны трех киприоток, толкания, обзывания и плевка мне в лицо, я не дала им скрыться с места преступления. К нам пришел мужчина-парковщик, и я ему все рассказала. Он их не выпустил с паркинга", - сказала женщина.

Киприоток забрали в полицию для разбирательства. Они, в свою очередь, подали заявление с обвинением россиянки в том, что она незаконно вела видеозапись происшествия.

Шок для кипрского общества

Происшествие стало шоком для кипрского общества – многие просто не верили, что на Кипре есть случаи ксенофобии, сказал РИА Новости вице-президент "русскоязычной" партии "Эго о политис" ("Я гражданин") Иван Михневич. Партия была основана русскоязычными гражданами Кипра для защиты их интересов.

"Это дело открыла и инициировала сама полиция", - отметил Михневич.

"Это то, с чем многие из иностранцев, не только русскоязычных, но и румын, болгар и так далее, встречаются. Это бывает то и дело. Но данный случай – это не просто ксенофобия, это немыслимый в 21-м веке расизм, немыслимый ни для России, ни для Соединенных Штатов, ни для Евросоюза в целом. В обществе это случай вызвал резонанс. Никто не верил, что подобное возможно. Общественные, политические деятели давали по этому поводу комментарии, извинялись", - рассказал Михневич.

По его словам, в такое сложно было бы поверить, если бы не было видео.

"Подобные случаи не всплывали, потому что никто никогда не мог ничего толком продемонстрировать. А здесь это оказалось на видео. Все в шоке", - сказал Михневич.

Он заметил, что это проблема не этого года, не прошлого, она была всегда, но она может ухудшаться.

"В местном обществе никто не верил, что подобное есть. Сейчас они увидели, насколько все плохо", - сказал вице-президент партии.

По его словам, официально не сообщается, кто эти киприотки, но общество небольшое, и люди писали в комментариях, что одна из женщин– учительница в школе, другая – детский психолог в школе. Михневич сказал, что есть и третье видео, которое не публиковалось, на котором ребенок одной киприоток ведет себя так же, как его мама, и плюет в россиянку.

Михневич сказал, что киприоты считают происшедшее итогом провала в образовании и воспитании, а после этноконфессионального конфликта, закончившегося оккупацией части острова, в школе детей учат ненавидеть турок.

"Сейчас проблема может ухудшаться по разным причинам, как экономического характера в связи с кризисом, так и политического. Еще один аспект ухудшающегося отношения к русским связан с Турцией. Я слышал от киприотов упреки и недовольство, что Россия строит атомную станцию в Турции, строит газопровод, поставляет им вооружение", - сказал Михневич.

Он уверен, что иск против россиянки за видеозапись будет отклонен.

"Иск был ожидаем. Наказание в любом случае не предполагается суровым, и мы ей поможем и компенсируем все расходы. Юристы, с которыми мы консультировались, сказали, что они с трудом представляют, чтобы суд принял положительное решение по этой жалобе. Полиция не высказывала претензий. Законы Евросоюза не говорят, что такого рода съемка является незаконной", - заметил вице-президент партии.

"Радует реакция общества, что общество не приемлет подобных случаев", - добавил он.

Реакция общества

Пресс-служба полиции Кипра сообщила, что "с первого момента" после появления видео в сети руководство дало указание провести расследование.

Неправительственная организация по борьбе с расизмом и дискриминацией KISA назвала происшедшее "серьезным расистским преступлением" и отметила мужество россиянки.

"Молодец женщина, которая противостояла им с силой и решимостью. Мы уверены, что она была напугана, но она не отступила перед лицом этим злобных расистов, их угроз, криков, уничижительных и расистских комментариев", - говорится в комментарии KISA.

В социальных сетях подавляющее большинство киприотов осудили расистский инцидент.

"Прежде всего, большое уважение и восхищение этой женщиной, которая записала видео. Я надеюсь, что все будет хорошо, и она как можно быстрее пройдет через очень сложное эмоциональное воздействие. Такое отношение не приемлем, этот расизм, Кипр - европейская страна с такими гражданами", - написал один из пользователей Facebook в комментарии к видео.

Одна из киприоток заметила, что напавшие женщины не представляют киприотов.

"Мне стыдно за их поведение, и я надеюсь, что они наказаны", - написала она.

Очень небольшое количество комментариев были выдержаны в ксенофобском духе.

"Правительство должно выслать всех русских с Кипра. Пусть едут на оккупированные территории и в Турцию. Вон из свободного Кипра… Русские должны быть высланы с Кипра", - написал кипрский журналист Паникос Игнатиу, аккредитованный в МИДе России, в Facebook