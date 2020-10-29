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В Филадельфии напали на журналистов Первого канала
В Филадельфии напали на журналистов Первого канала
В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала, рассказал РИА Новости его корреспондент Георгий Олисашвили. Оператор получил сотрясение... РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T10:13
2020-10-29T14:36
первый канал (телеканал)
нью-йорк (город)
филадельфия
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала, рассказал РИА Новости его корреспондент Георгий Олисашвили. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала.Олисашвили и оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов. "Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны", — вспоминает журналист.Россияне быстро дошли до автомобиля, но не успели заблокировать двери — преследователи открыли машину."Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была еще сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон", — рассказал Олисашвили.После этого оператор побежал в толпу отбивать камеру, "что не очень рационально было", по мнению собеседника агентства."Их было намного больше, они могли все что угодно сделать. Все это быстро происходило. Я ему крикнул: "Давай скорее в машину!" Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", — отметил он.Олисашвили заявил, что они остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, но сотрудники отказались ехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911."Мы хотели вместе с полицейскими вернуться, потому что эти ребята, очевидно, там еще были. Я говорю: "Нас только что ограбили в двух кварталах отсюда". Они: "Нет, нет, нет. Мы поехали". Это была обычная патрульная машина, которая проверяла район", — рассказал корреспондент.Он позвонил в 911, через полчаса приехал другой патруль, "сказали прямо, что шансов никаких нет".И даже когда российские журналисты прибыли в участок, детектив долго не мог их принять."Когда там узнали, что мы не владельцы бизнеса, не хозяева разграбленных магазинов, к нам вообще потеряли интерес. Опрос по большей части происходил по телефону, когда мы ехали в Нью-Йорк уже. По опроснику меня и Макса прогнали — спросили приметы, сколько человек нападало и так далее", — рассказал журналист.Американские уличные протестыВ Филадельфии люди вышли на улицы после очередного убийства темнокожего при задержании. Инцидент произошел в понедельник: 27-летнего Уолтера Уоллеса застрелили после отказа выполнить приказ полиции. По некоторым данным, в руках у него был нож и он двигался в сторону патруля, мать пыталась его удержать, но он не остановился и не бросил оружие. Newsweek писал, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео случившегося "вызывает много вопросов", будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.
https://ria.ru/20201029/zhurnalisty-1582018788.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/besporyadki-1581893373.html
https://ria.ru/20201017/dopros-1580229058.html
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нью-йорк (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Во время беспорядков в Филадельфии пострадали журналисты Первого канала
В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала.
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первый канал (телеканал), нью-йорк (город), филадельфия, в мире

В Филадельфии напали на журналистов Первого канала

10:13 29.10.2020 (обновлено: 14:36 29.10.2020)
 
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ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. В Филадельфии напали на съемочную группу российского Первого канала, рассказал РИА Новости его корреспондент Георгий Олисашвили. Оператор получил сотрясение мозга, полиция почти не помогала.
Олисашвили и оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов.
"Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны", — вспоминает журналист.
Россияне быстро дошли до автомобиля, но не успели заблокировать двери — преследователи открыли машину.
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"Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была еще сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон", — рассказал Олисашвили.
После этого оператор побежал в толпу отбивать камеру, "что не очень рационально было", по мнению собеседника агентства.
"Их было намного больше, они могли все что угодно сделать. Все это быстро происходило. Я ему крикнул: "Давай скорее в машину!" Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", — отметил он.
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Олисашвили заявил, что они остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, но сотрудники отказались ехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911.
"Мы хотели вместе с полицейскими вернуться, потому что эти ребята, очевидно, там еще были. Я говорю: "Нас только что ограбили в двух кварталах отсюда". Они: "Нет, нет, нет. Мы поехали". Это была обычная патрульная машина, которая проверяла район", — рассказал корреспондент.
Он позвонил в 911, через полчаса приехал другой патруль, "сказали прямо, что шансов никаких нет".
"Предложили сопроводить нас в полицейский участок для дачи показаний детективу и заведения дела. Но когда я снова попросил поехать на место, они сказали: "Нет, там слишком опасно", — описал происходившее Олисашвили.
И даже когда российские журналисты прибыли в участок, детектив долго не мог их принять.
"Когда там узнали, что мы не владельцы бизнеса, не хозяева разграбленных магазинов, к нам вообще потеряли интерес. Опрос по большей части происходил по телефону, когда мы ехали в Нью-Йорк уже. По опроснику меня и Макса прогнали — спросили приметы, сколько человек нападало и так далее", — рассказал журналист.
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Американские уличные протесты

В Филадельфии люди вышли на улицы после очередного убийства темнокожего при задержании. Инцидент произошел в понедельник: 27-летнего Уолтера Уоллеса застрелили после отказа выполнить приказ полиции. По некоторым данным, в руках у него был нож и он двигался в сторону патруля, мать пыталась его удержать, но он не остановился и не бросил оружие. Newsweek писал, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.
Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео случившегося "вызывает много вопросов", будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.
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