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В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян
В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян
В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:32
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стамбул
в мире
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СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости. В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции.Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения. Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. не туристы и имеют вид на жительство Турции. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали: им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, мужчина психически нездоров и был неоднократно судим.Как пишут турецкие СМИ, конфликт произошел из-за того, что Хасан Хюсейн Й. требовал у россиян деньги, но получил отказ.
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353
60
Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения
Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция.
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стамбул, в мире

В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян

16:32 25.01.2021 (обновлено: 21:14 25.01.2021)
 
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СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости. В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции.
Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения.
Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. не туристы и имеют вид на жительство Турции. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали: им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, мужчина психически нездоров и был неоднократно судим.
Как пишут турецкие СМИ, конфликт произошел из-за того, что Хасан Хюсейн Й. требовал у россиян деньги, но получил отказ.
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