https://ria.ru/20210125/napadenie-1594505746.html
В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян
В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян
В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:32
2021-01-25T16:32
2021-01-25T21:14
стамбул
в мире
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СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости. В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции.Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения. Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. не туристы и имеют вид на жительство Турции. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали: им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, мужчина психически нездоров и был неоднократно судим.Как пишут турецкие СМИ, конфликт произошел из-за того, что Хасан Хюсейн Й. требовал у россиян деньги, но получил отказ.
https://ria.ru/20201109/tailand-1583690846.html
стамбул
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения
Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция.
2021-01-25T16:32
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PT0M32S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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стамбул, в мире
СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости.
В Стамбуле
вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции.
Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения.
Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. не туристы и имеют вид на жительство Турции. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали: им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, мужчина психически нездоров и был неоднократно судим.
Как пишут турецкие СМИ, конфликт произошел из-за того, что Хасан Хюсейн Й. требовал у россиян деньги, но получил отказ.