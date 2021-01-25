https://ria.ru/20210125/napadenie-1594505746.html

В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян

В Стамбуле вооруженный мужчина ранил трех россиян

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:32

2021-01-25T16:32

2021-01-25T21:14

стамбул

в мире

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СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости. В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян, сообщил источник РИА Новости в полиции.Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения. Собеседник агентства уточнил, что пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. не туристы и имеют вид на жительство Турции. Сейчас они находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Нападавшего задержали: им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, мужчина психически нездоров и был неоднократно судим.Как пишут турецкие СМИ, конфликт произошел из-за того, что Хасан Хюсейн Й. требовал у россиян деньги, но получил отказ.

https://ria.ru/20201109/tailand-1583690846.html

стамбул

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2021

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Нападение на россиян в Стамбуле зафиксировали камеры наблюдения Нападение на россиян в Стамбуле попало на камеры. По данным СМИ, резню устроил сборщик мусора. Сейчас его ищет полиция. 2021-01-25T16:32 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стамбул, в мире