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Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова
Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова
25 октября 2019 года в воинской части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула стал расстреливать сослуживцев из... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:35
2021-01-21T12:35
рамиль шамсутдинов
справки
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25 октября 2019 года в воинской части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, он убил восемь человек и ранил еще двух. После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Рамиль Шамсутдинов – уроженец тюменского села Вагай. По словам тех, кто его знал ранее, ни агрессивного, ни общественно опасного поведения у него никогда не было. Семья Шамсутдиновых никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по факту убийства было возбуждено уголовное дело.Военнослужащему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Позднее Шамсутдинову предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство. Как позднее установило следствие, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)".Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины.Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы.В результате восьми военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще двоим – вред здоровью различной степени тяжести.Во время предварительного следствия Шамсутдинову была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал. Шамсутдинов признал вину.Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. При этом факт неуставных отношений в той части был установлен судом. В марте 2020 года условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. Как установлено в суде, по приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, избивал их в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. Защита обжаловала этот приговор, но суд оставил его без изменений. Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги. В начале января 2020 года стало известно, что Рамиль Шамсутдинов написал письмо, в котором объяснил свои действия и попросил прощения у семей погибших. По словам Шамсутдинова, он не скрывался от призыва, а после него "хотел связать свою жизнь с армией"."Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался. Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь ", – написал он.В письме Шамсутдинов написал, что сожалеет об этом, добавив, что у него "не было другого выхода". "Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", – добавил он. Солдат также написал, что соболезнует семьям погибших сослуживцев и попросил их о прощении. В конце сентября 2020 года Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу было завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего Рамиля Шамсутдинова. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Семеро потерпевших по делу подали иски к Шамсутдинову на сумму 36,73 миллиона рублей. Сумма заявленных исков – от трех до более 16 миллионов рублей. В суммы исков включена компенсация морального ущерба. 23 ноября 2020 года суд в Чите приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего Шамсутдинова. Дело рассматривается коллегией присяжных. В конце декабря присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Таким образом, обвиняемому не грозит пожизненное заключение, ему могут назначить не более 13 лет и четырех месяцев лишения свободыПрокуроры запросили 25 лет лишения свободы для Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев. Шамсутдинов отказался от последнего слова, заявив, что ему нечего сказать. Ожидается, что суд вынесет свой приговор 21 января 2021 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова

12:35 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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25 октября 2019 года в воинской части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, он убил восемь человек и ранил еще двух. После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу.
Рамиль Шамсутдинов – уроженец тюменского села Вагай. По словам тех, кто его знал ранее, ни агрессивного, ни общественно опасного поведения у него никогда не было. Семья Шамсутдиновых никогда не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по факту убийства было возбуждено уголовное дело.
Военнослужащему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Позднее Шамсутдинову предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство.
Как позднее установило следствие, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе вверенный ему для несения службы автомат АК-74М, прибыл с военнослужащими подразделения на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту "Стол снаряжения магазинов (обойм)".
Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М, целясь им в область головы, груди и спины.
Израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы.
В результате восьми военнослужащим причинены телесные повреждения, которые повлекли их смерть, а еще двоим – вред здоровью различной степени тяжести.
Во время предварительного следствия Шамсутдинову была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Согласно заключению комиссии экспертов, он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал. Шамсутдинов признал вину.
Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части.
При этом факт неуставных отношений в той части был установлен судом. В марте 2020 года условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. Как установлено в суде, по приказу сержанта он заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, избивал их в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время. Защита обжаловала этот приговор, но суд оставил его без изменений.
Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.
В начале января 2020 года стало известно, что Рамиль Шамсутдинов написал письмо, в котором объяснил свои действия и попросил прощения у семей погибших. По словам Шамсутдинова, он не скрывался от призыва, а после него "хотел связать свою жизнь с армией".
"Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался. Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь ", – написал он.
В письме Шамсутдинов написал, что сожалеет об этом, добавив, что у него "не было другого выхода". "Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", – добавил он. Солдат также написал, что соболезнует семьям погибших сослуживцев и попросил их о прощении.
В конце сентября 2020 года Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Восточному военному округу было завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении военнослужащего Рамиля Шамсутдинова. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Семеро потерпевших по делу подали иски к Шамсутдинову на сумму 36,73 миллиона рублей. Сумма заявленных исков – от трех до более 16 миллионов рублей. В суммы исков включена компенсация морального ущерба.
23 ноября 2020 года суд в Чите приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении военнослужащего Шамсутдинова. Дело рассматривается коллегией присяжных.
В конце декабря присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Таким образом, обвиняемому не грозит пожизненное заключение, ему могут назначить не более 13 лет и четырех месяцев лишения свободы
Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев.
Шамсутдинов отказался от последнего слова, заявив, что ему нечего сказать.
Ожидается, что суд вынесет свой приговор 21 января 2021 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Рамиль ШамсутдиновСправки
 
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