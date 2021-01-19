https://ria.ru/20210119/shamsutdinov-1593610849.html

Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T05:30

2021-01-19T05:30

2021-01-19T09:21

рамиль шамсутдинов

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

чита

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593620434_0:131:2638:1615_1920x0_80_0_0_dced676c2d8819367183ca31ba209ec3.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в суде.Второй восточный окружной военный суд в Чите приступил к прениям по делу Шамсутдинова. В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, при этом отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что ему уже не грозит пожизненное заключение.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html

забайкальский край

чита

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, красноярск, происшествия