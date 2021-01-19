Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:30 19.01.2021 (обновлено: 09:21 19.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции конвоируют обвиняемого Рамиля Шамсутдинова в зал 2-го Восточного окружного военного суда в Чите
КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в суде.
Второй восточный окружной военный суд в Чите приступил к прениям по делу Шамсутдинова. В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, при этом отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что ему уже не грозит пожизненное заключение.
Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.
В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.
Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.