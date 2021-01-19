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Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T05:30
2021-01-19T09:21
рамиль шамсутдинов
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в суде.Второй восточный окружной военный суд в Чите приступил к прениям по делу Шамсутдинова. В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, при этом отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что ему уже не грозит пожизненное заключение.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
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рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, красноярск, происшествия

Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы

05:30 19.01.2021 (обновлено: 09:21 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции конвоируют обвиняемого Рамиля Шамсутдинова в зал 2-го Восточного окружного военного суда в Чите
Сотрудники полиции конвоируют обвиняемого Рамиля Шамсутдинова в зал 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Прокуроры запросили 25 лет лишения свободы для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в суде.
Второй восточный окружной военный суд в Чите приступил к прениям по делу Шамсутдинова. В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, при этом отметили, что он заслуживает снисхождения. Это означает, что ему уже не грозит пожизненное заключение.
Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.
В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.
Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 07:00Акценты
"Культ коротких решений". Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев?Прошел уже год после трагедии в войсковой части в Забайкалье, когда срочник расстрелял сослуживцев, позже объяснив это тем, что над ним издевались.
 
Рамиль ШамсутдиновГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаКрасноярскПроисшествия
 
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