СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова

САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следственный комитет завершил следственные действия по делу расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
"Обвинение предъявлено в окончательной редакции. Наш подзащитный уведомлен об окончании следственных действий по делу. С 29 июня следствие планирует начать ознакомление нас и нашего подзащитного с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей, ранее в пятницу суд в Чите продлил ему срок ареста до 25 сентября. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Вчера, 08:38Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову