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СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова
Следственный комитет завершил следственные действия по делу расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T17:49
рамиль шамсутдинов
забайкальский край
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происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рамиль шамсутдинов, забайкальский край, чита, происшествия

СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова

17:49 19.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следственный комитет завершил следственные действия по делу расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
"Обвинение предъявлено в окончательной редакции. Наш подзащитный уведомлен об окончании следственных действий по делу. С 29 июня следствие планирует начать ознакомление нас и нашего подзащитного с материалами уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей, ранее в пятницу суд в Чите продлил ему срок ареста до 25 сентября. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Рамиль Шамсутдинов
Вчера, 08:38
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
301424
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Рамиль ШамсутдиновЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
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