Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым

КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. Суд оставил без изменений приговор солдату-срочнику Рустаму Мухатову, признанному виновным в неуставных отношениях в войсковой части поселка Горный в Суд оставил без изменений приговор солдату-срочнику Рустаму Мухатову, признанному виновным в неуставных отношениях в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае , где в октябре прошлого года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом сообщили РИА Новости во 2-м Восточном окружном военном суде.

В суде Мухатов признался в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. По приказу сержанта он заставлял их по несколько часов выполнять физические упражнения, бил кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

В марте Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Защита обжаловала этот приговор.