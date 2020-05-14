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Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
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РИА Новости

Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым

06:13 14.05.2020 (обновлено: 15:17 14.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Руслан Мухатов
Солдат-срочник Руслан Мухатов
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Солдат-срочник Руслан Мухатов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 мая — РИА Новости. Суд оставил без изменений приговор солдату-срочнику Рустаму Мухатову, признанному виновным в неуставных отношениях в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, где в октябре прошлого года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Об этом сообщили РИА Новости во 2-м Восточном окружном военном суде.
В суде Мухатов признался в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами. По приказу сержанта он заставлял их по несколько часов выполнять физические упражнения, бил кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.
В марте Читинский гарнизонный военный суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Защита обжаловала этот приговор.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам рядовой объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда
4 марта, 01:55
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7766712352
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Рамиль ШамсутдиновЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Тот кто спровоцировал человека к таким жестоким действиям, должен по заслугам получить наказание!
14 мая, 08:23
FGFedor Grojs
95000011
2 года тому кто спровоцировал убийство 8 человек - это справедливый суд??!!!
14 мая, 08:25
FGFedor Grojs
2700005
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