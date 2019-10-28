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РИА Новости

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел стать контрактником

14:48 28.10.2019
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© Фото : страница "Чита-46 (Горный)" во ВКонтактеПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : страница "Чита-46 (Горный)" во ВКонтакте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Срочник Рамиль Шамсутдинов, арестованный за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, планировал поступить на службу по контракту, сообщили РИА Новости в администрации поселка Вагай Тюменской области, где проживает его семья.
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части 54160. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Рамиль Шамсутдинов после задержания
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В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет и специальная комиссия во главе с замминистра обороны России Андреем Картаполовым.
"Он (отец – ред.) документы буквально дня за три (до инцидента) отправил ему (срочнику – ред.) заказным письмом. Все документы – и дипломы, все-все, что он просил, именно для службы по контракту. В июне он призвался, четыре месяца прослужил. Там, видимо, заранее документы надо отправлять (для службы по контракту)", - сказал собеседник агентства.
Солдат на службу отцу не жаловался, отметили власти. "Все нормально, на службу не жаловался. Отец говорил, что (в последнее время в разговоре – ред.) не понравился он (сын – ред.) ему, голос его, но жаловаться он не жаловался. И куда-то он еще деньги просил переводить – сколько, не знаю. Свою карточку потерял", - заявил представитель поселковой администрации.
Поселок Горный
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