Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел стать контрактником

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Срочник Рамиль Шамсутдинов, арестованный за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, планировал поступить на службу по контракту, сообщили РИА Новости в администрации поселка Вагай Тюменской области, где проживает его семья.

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части 54160. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). После этого солдата задержали. Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет и специальная комиссия во главе с замминистра обороны России Андреем Картаполовым.

"Он (отец – ред.) документы буквально дня за три (до инцидента) отправил ему (срочнику – ред.) заказным письмом. Все документы – и дипломы, все-все, что он просил, именно для службы по контракту. В июне он призвался, четыре месяца прослужил. Там, видимо, заранее документы надо отправлять (для службы по контракту)", - сказал собеседник агентства.