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https://ria.ru/20201228/shamsutdinov-1591211647.html
Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили,... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T13:15
2020-12-28T14:09
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
чита
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили, что он заслуживает снисхождения, сообщили РИА Новости в суде.Это означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Максимальная санкция за убийство нескольких человек (без снисхождения) — пожизненное лишение свободы.Вердикт огласили во Втором восточном окружном военном суде в Чите. Прокуроры настаивали на том, что снисхождения быть не должно.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.В марте этого года Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что по приказу сержанта заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
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главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, происшествия

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

13:15 28.12.2020 (обновлено: 14:09 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРамиль Шамсутдинов во время заседания 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, где ему будут избирать меру пресечения
Рамиль Шамсутдинов во время заседания 2-го Восточного окружного военного суда в Чите, где ему будут избирать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили, что он заслуживает снисхождения, сообщили РИА Новости в суде.
Это означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Максимальная санкция за убийство нескольких человек (без снисхождения) — пожизненное лишение свободы.
Вердикт огласили во Втором восточном окружном военном суде в Чите. Прокуроры настаивали на том, что снисхождения быть не должно.
Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.
В марте этого года Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что по приказу сержанта заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.
Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 07:00Акценты
"Культ коротких решений". Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев?Прошел уже год после трагедии в войсковой части в Забайкалье, когда срочник расстрелял сослуживцев, позже объяснив это тем, что над ним издевались.
 
Главное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайЧитаРамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеПроисшествия
 
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