https://ria.ru/20201228/shamsutdinov-1591211647.html

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили,... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T13:15

2020-12-28T13:15

2020-12-28T14:09

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

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рамиль шамсутдинов

стрельба в военной части в забайкалье

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили, что он заслуживает снисхождения, сообщили РИА Новости в суде.Это означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Максимальная санкция за убийство нескольких человек (без снисхождения) — пожизненное лишение свободы.Вердикт огласили во Втором восточном окружном военном суде в Чите. Прокуроры настаивали на том, что снисхождения быть не должно.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.В марте этого года Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что по приказу сержанта заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, чита, рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, происшествия