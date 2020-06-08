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2020-06-08T16:37
https://ria.ru/20200608/1572639114.html
Шамсутдинову предъявили новое обвинение о покушении на убийство
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РИА Новости

Шамсутдинову предъявили новое обвинение о покушении на убийство

16:37 08.06.2020
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© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов
© AP Photo / Project Baza
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство, сообщил в понедельник РИА Новости его адвокат Руслан Нагиев.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц", Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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"Предъявлено новое обвинение. Двое выжили. В такой ситуации предъявляется обвинение в покушении на убийство по этому же эпизоду. Это стандартный случай", - сказал собеседник агентства.
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Рамиль ШамсутдиновЗабайкальский крайПроисшествия
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