Шамсутдинову предъявили новое обвинение о покушении на убийство

В Госдуме назвали приговор обидчику Шамсутдинова "не слишком мягким"

В Госдуме назвали приговор обидчику Шамсутдинова "не слишком мягким"

"Предъявлено новое обвинение. Двое выжили. В такой ситуации предъявляется обвинение в покушении на убийство по этому же эпизоду. Это стандартный случай", - сказал собеседник агентства.