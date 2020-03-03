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2020-03-03T12:39+0300
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Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно
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РИА Новости

Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно

11:43 03.03.2020 (обновлено: 12:39 03.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда
Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 3 мар — РИА Новости. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей срочника Рустама Мухатова по делу о превышении полномочий в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае и издевательствах над сослуживцами.
При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред.
Рамиль Шамсутдинов
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Источник: переквалификация статуса рядового Шамсутдинова невозможна
"Обжаловать не будем. Хотя и недовольны приговором, но парню домой надо. До вступления закона в силу он не может выехать, а если будем обжаловать, это все затянется. Так что у нас безвыходная ситуация", — заявил РИА Новости адвокат осужденного Андрей Глазков.
Ранее Мухатов признался, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.
Следователи не нашли связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую впоследствии устроил Шамсутдинов. Гособвинитель просил назначить срочнику два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей.

Убийство сослуживцев

Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.
Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного.
Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.
Поселок Горный
6 ноября 2019, 16:43
Брат солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозе изнасилования
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
Популярные комментарии
Пусть этот случай будет известен в каждой воинской части ВС РФ, каждому 20-ти летнему "деду" вбейте, что за издевательство пуля гарантирована.
3 марта, 11:58
Юстас Алексу
140611126
Армия - это товарищество или даже братство не только сильных, но и дисциплинированных мужчин, несущих службу. И драки могут там быть и принуждение к порядку. Но будет ли там все достойно или гнилой бардак - зависит только от офицеров части и каждой отдельной роты. Если офицер честно выполняет свои обязанности - то всегда будет порядок. А если отмораживается от работы - то создает систему дедовщины. Срочника судили, а нужно было уволить и разжаловать всех офицеров этой части, потому что истинные виновники этой трагедии - только они.
3 марта, 12:27
vvolumparta
16232017
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