Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно

Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда

ЧИТА, 3 мар — РИА Новости. Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей срочника Рустама Мухатова по делу о превышении полномочий в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае и издевательствах над сослуживцами.

При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред.

"Обжаловать не будем. Хотя и недовольны приговором, но парню домой надо. До вступления закона в силу он не может выехать, а если будем обжаловать, это все затянется. Так что у нас безвыходная ситуация", — заявил РИА Новости адвокат осужденного Андрей Глазков.

Ранее Мухатов признался, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

Следователи не нашли связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую впоследствии устроил Шамсутдинов. Гособвинитель просил назначить срочнику два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей.

Убийство сослуживцев

Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены. произошла 25 октября. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.

Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного.