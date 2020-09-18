Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/sud-1577429001.html
Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных
Уголовное дело застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова поступило в 2-й Восточный окружной военный... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:05
2020-09-18T11:11
рамиль шамсутдинов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567663976_0:68:1750:1052_1400x0_80_0_0_e8717138d71d1c9dbe1fe7c0f92a9de8.jpg
<strong>САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело застрелившего сослуживцев в войсковой части в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> солдата-срочника <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамиля Шамсутдинова</a> поступило в 2-й Восточный окружной военный суд и будет рассматриваться коллегией присяжных, сообщается на сайте суда."Дата поступления (дела) - 17 сентября. Судья - Антонов Антон Григорьевич... Признак рассмотрения дела - рассматривается с участием присяжных заседателей", - говорится в опубликованной в пятницу карточке дела на сайте 2-го Восточного окружного военного суда в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a>.Уточняется, что у Шамсудинова три адвоката - Руслан Нагиев, Равиль Тугушев и Лев Асауленко.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20200303/1567755749.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567663976_0:0:1750:1313_1400x0_80_0_0_4d7af34ccd3a04c69b40d7816e8e45dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рамиль шамсутдинов, происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

11:05 18.09.2020 (обновлено: 11:11 18.09.2020)
593
© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Project Baza
Рамиль Шамсутдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости. Уголовное дело застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова поступило в 2-й Восточный окружной военный суд и будет рассматриваться коллегией присяжных, сообщается на сайте суда.
"Дата поступления (дела) - 17 сентября. Судья - Антонов Антон Григорьевич... Признак рассмотрения дела - рассматривается с участием присяжных заседателей", - говорится в опубликованной в пятницу карточке дела на сайте 2-го Восточного окружного военного суда в Чите.
Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
3 марта, 11:43
Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно
Уточняется, что у Шамсудинова три адвоката - Руслан Нагиев, Равиль Тугушев и Лев Асауленко.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
901208
Обсудить7
Рамиль ШамсутдиновПроисшествия
Рекомендуем
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи
В Белоруссии сообщили, что паломники-хасиды покидают границу с Украиной
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин утвердил правила предоставления грантов на молодёжные проекты
Крым
В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Жители Симферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
В Симферополе развернули волонтерский штаб по доставке воды
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о бесперспективности американских санкций против Ирана
Димитрий Маслодудов
Задержан бывший глава минлесхоза Красноярского края Маслодудов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Новосибирске полицейский требовал взятку в салоне красоты
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко
Офис телеканала RT
RT и Sputnik лидируют по освещению ситуации с Навальным на немецком языке
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Лавров ответил на обвинения в кибервмешательстве России в дела Запада
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
Государственный флаг РФ на судне
Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
Капибара
Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара
Новое четкое изображение Юпитера и Европы, полученное космическим телескопом Хаббл 25 августа 2020 года
Телескоп NASA сфотографировал жуткий белый шторм на Юпитере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Ветеран спецназа рассказал, чем уникальны методы советской разведки
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
Лента новостейМолния