https://ria.ru/20200918/sud-1577429001.html

Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

Уголовное дело застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова поступило в 2-й Восточный окружной военный... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:05

2020-09-18T11:05

2020-09-18T11:11

рамиль шамсутдинов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело застрелившего сослуживцев в войсковой части в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a> солдата-срочника <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамиля Шамсутдинова</a> поступило в 2-й Восточный окружной военный суд и будет рассматриваться коллегией присяжных, сообщается на сайте суда."Дата поступления (дела) - 17 сентября. Судья - Антонов Антон Григорьевич... Признак рассмотрения дела - рассматривается с участием присяжных заседателей", - говорится в опубликованной в пятницу карточке дела на сайте 2-го Восточного окружного военного суда в <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a>.Уточняется, что у Шамсудинова три адвоката - Руслан Нагиев, Равиль Тугушев и Лев Асауленко.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20200303/1567755749.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, происшествия