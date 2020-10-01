https://ria.ru/20201001/srochnik-1578055227.html

Потерпевшие просят суд взыскать с Шамсутдинова почти 37 миллионов рублей

Потерпевшие просят суд взыскать 36,73 миллиона рублей с солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, сообщил... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:31

2020-10-01T15:31

2020-10-01T15:35

рамиль шамсутдинов

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Потерпевшие просят суд взыскать 36,73 миллиона рублей с солдата-срочника <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамиля Шамсутдинова</a>, обвиняемого в расстреле сослуживцев в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a>, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев."Потерпевших по делу 10 человек: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 миллиона, жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 миллионов, и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 миллиона", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в суммы этих исков потерпевшие включили компенсацию морального ущерба.Громкое убийство произошло 25 октября прошлого года: Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула, убив восемь человек и ранив еще двоих. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Сейчас рядовой в СИЗО, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Слушание дела начнется во Втором восточном окружном военном суде 29 октября с участием присяжных.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_voennoe_sledstvennoe_upravlenie_GVSU/" target="_blank" data-auto="true">Главного военного следственного управления</a> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, срочник признал себя виновным. Экспертиза психических отклонений у него не нашла - он осознавал "фактический характер и общественную опасность своих действий".При этом факт неуставных отношений в той части установлен судом. Ранее в этом году условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.

https://ria.ru/20200923/rasstrel-1577638012.html

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забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия