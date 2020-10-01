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Потерпевшие просят суд взыскать с Шамсутдинова почти 37 миллионов рублей
Потерпевшие просят суд взыскать 36,73 миллиона рублей с солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, сообщил... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:31
2020-10-01T15:35
рамиль шамсутдинов
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Потерпевшие просят суд взыскать 36,73 миллиона рублей с солдата-срочника <a href="http://ria.ru/person_ramil-shamsutdinov/" target="_blank" data-auto="true">Рамиля Шамсутдинова</a>, обвиняемого в расстреле сослуживцев в <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальском крае</a>, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев."Потерпевших по делу 10 человек: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 миллиона, жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 миллионов, и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 миллиона", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в суммы этих исков потерпевшие включили компенсацию морального ущерба.Громкое убийство произошло 25 октября прошлого года: Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула, убив восемь человек и ранив еще двоих. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Сейчас рядовой в СИЗО, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Слушание дела начнется во Втором восточном окружном военном суде 29 октября с участием присяжных.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_voennoe_sledstvennoe_upravlenie_GVSU/" target="_blank" data-auto="true">Главного военного следственного управления</a> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, срочник признал себя виновным. Экспертиза психических отклонений у него не нашла - он осознавал "фактический характер и общественную опасность своих действий".При этом факт неуставных отношений в той части установлен судом. Ранее в этом году условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.
https://ria.ru/20200923/rasstrel-1577638012.html
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забайкальский край
РИА Новости
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рамиль шамсутдинов, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

Потерпевшие просят суд взыскать с Шамсутдинова почти 37 миллионов рублей

15:31 01.10.2020 (обновлено: 15:35 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Потерпевшие просят суд взыскать 36,73 миллиона рублей с солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
"Потерпевших по делу 10 человек: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 миллиона, жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 миллионов, и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 миллиона", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в суммы этих исков потерпевшие включили компенсацию морального ущерба.
Громкое убийство произошло 25 октября прошлого года: Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула, убив восемь человек и ранив еще двоих. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Сейчас рядовой в СИЗО, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Слушание дела начнется во Втором восточном окружном военном суде 29 октября с участием присяжных.
По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник признал себя виновным. Экспертиза психических отклонений у него не нашла - он осознавал "фактический характер и общественную опасность своих действий".
При этом факт неуставных отношений в той части установлен судом. Ранее в этом году условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.
Рамиль Шамсутдинов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 10:24
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
 
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Рамиль ШамсутдиновГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский крайПроисшествия
 
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