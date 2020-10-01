Потерпевшие просят суд взыскать с Шамсутдинова почти 37 миллионов рублей
15:31 01.10.2020 (обновлено: 15:35 01.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде
САРАТОВ, 1 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Потерпевшие просят суд взыскать 36,73 миллиона рублей с солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
"Потерпевших по делу 10 человек: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 миллиона, жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 миллионов, и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 миллиона", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в суммы этих исков потерпевшие включили компенсацию морального ущерба.
Громкое убийство произошло 25 октября прошлого года: Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула, убив восемь человек и ранив еще двоих. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Сейчас рядовой в СИЗО, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Слушание дела начнется во Втором восточном окружном военном суде 29 октября с участием присяжных.
По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник признал себя виновным. Экспертиза психических отклонений у него не нашла - он осознавал "фактический характер и общественную опасность своих действий".
При этом факт неуставных отношений в той части установлен судом. Ранее в этом году условный срок получил срочник Рустам Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.
23 сентября, 10:24Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье