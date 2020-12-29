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Дело бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан
Дело бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан
Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан родилась в 1974 году. В 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T00:31
2020-12-29T00:31
справки
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Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан родилась в 1974 году. В 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности "Экономическое право". В 2004 году получила степень магистра делового администрирования в Испанском консорциуме университетов IUP. В 1990-е годы жила в Кишиневе (Молдавия), работала в различных бизнес-структурах, после занимала должность председателя административного совета Кучурганской электростанции, а также была председателем совета директоров Молдавской ГРЭС.В компаниях группы "Интер РАО" Цуркан работала с 2005 года. В 2010 году она возглавила дивизион "Молдова, Украина, Румыния", затем – дивизион "Европа", затем стала руководителем руководителя Блока трейдинга. В феврале 2012 года стала членом правления.14 июня 2018 года Карину Цуркан задержали оперативники ФСБ. 15 июня Лефортовский суд Москвы ее арестовал, сообщалось, что Цуркан подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). 28 июня "Интер РАО" вывело Карину Цуркан из состава правления.С июня 2018 года Цуркан находилась под стражей. 16 января 2020 года Первый апелляционный суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Обвиняемая была освобождена из СИЗО, однако на нее наложили ряд ограничений – запрет покидать дом ночью, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу. Но 7 февраля 2020 года по представлению прокуратуры кассационный суд вновь отправил Цуркан в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Расследование дела Цуркан было завершено в конце ноября 2019 года. 7 сентября 2020 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении Карины Цуркан. Дело было направлено в Мосгорсуд.Подробности дела Цуркан не раскрываются, оно маркировано грифом "совершенно секретно".По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую". В июле 2018 года адвокат Карины Цуркан Иван Павлов сообщал, что ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивал защитник, непонятно, где, как и при каких обстоятельствах состоялась передача сведений. По словам Павлова, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключении о том, что сведения в этом документе составляют гостайну.18 сентября 2020 года адвокат Иван Павлов опубликовал в Facebook текст постановления о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой. Согласно опубликованному документу, "находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности Российской Федерации с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" Цуркан передала их молдавской спецслужбе. Согласно тексту, преждевременное распространение переданных данных могло осложнить отношение России с иностранными государствами и международными организациями или использованы против безопасности РФ. Следствие считает, что за передачу этих данных она получала денежные средства в крупном размере.Дело слушает коллегия из трех судей в закрытом режиме. 29 сентября 2020 года состоялась первое слушание дела по существу. Цуркан виновной себя не считает. 15 декабря гособвинитель попросил суд приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Оглашение приговора запланировано на 29 декабря. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки

Дело бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан

00:31 29.12.2020
 
© АГН "Москва" / Авилов Александр Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде. 10 августа 2018
 Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде. 10 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© АГН "Москва" / Авилов Александр
Читать ria.ru в
Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан родилась в 1974 году. В 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности "Экономическое право". В 2004 году получила степень магистра делового администрирования в Испанском консорциуме университетов IUP. В 1990-е годы жила в Кишиневе (Молдавия), работала в различных бизнес-структурах, после занимала должность председателя административного совета Кучурганской электростанции, а также была председателем совета директоров Молдавской ГРЭС.
В компаниях группы "Интер РАО" Цуркан работала с 2005 года. В 2010 году она возглавила дивизион "Молдова, Украина, Румыния", затем – дивизион "Европа", затем стала руководителем руководителя Блока трейдинга. В феврале 2012 года стала членом правления.
14 июня 2018 года Карину Цуркан задержали оперативники ФСБ. 15 июня Лефортовский суд Москвы ее арестовал, сообщалось, что Цуркан подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). 28 июня "Интер РАО" вывело Карину Цуркан из состава правления.
С июня 2018 года Цуркан находилась под стражей. 16 января 2020 года Первый апелляционный суд изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Обвиняемая была освобождена из СИЗО, однако на нее наложили ряд ограничений – запрет покидать дом ночью, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу. Но 7 февраля 2020 года по представлению прокуратуры кассационный суд вновь отправил Цуркан в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.
Расследование дела Цуркан было завершено в конце ноября 2019 года. 7 сентября 2020 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении Карины Цуркан. Дело было направлено в Мосгорсуд.
Подробности дела Цуркан не раскрываются, оно маркировано грифом "совершенно секретно".
По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
В июле 2018 года адвокат Карины Цуркан Иван Павлов сообщал, что ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. При этом, как подчеркивал защитник, непонятно, где, как и при каких обстоятельствах состоялась передача сведений. По словам Павлова, специалисты, привлеченные ФСБ, пришли к заключении о том, что сведения в этом документе составляют гостайну.
18 сентября 2020 года адвокат Иван Павлов опубликовал в Facebook текст постановления о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой. Согласно опубликованному документу, "находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности Российской Федерации с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" Цуркан передала их молдавской спецслужбе. Согласно тексту, преждевременное распространение переданных данных могло осложнить отношение России с иностранными государствами и международными организациями или использованы против безопасности РФ. Следствие считает, что за передачу этих данных она получала денежные средства в крупном размере.
Дело слушает коллегия из трех судей в закрытом режиме. 29 сентября 2020 года состоялась первое слушание дела по существу. Цуркан виновной себя не считает. 15 декабря гособвинитель попросил суд приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Оглашение приговора запланировано на 29 декабря.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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