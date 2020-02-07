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Цуркан пришла с вещами на обжалование своего освобождения из СИЗО
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РИА Новости

Цуркан пришла с вещами на обжалование своего освобождения из СИЗО

10:10 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарина Цуркан в Московском городском суде. 28 июня 2018
Карина Цуркан в Московском городском суде. 28 июня 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Обвиняемая в шпионаже бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, которую суд ранее освободил из СИЗО, пришла с вещами на заседание по жалобе замгенпрокурора на решение нижестоящей инстанции, передает корреспондент РИА Новости из Второго кассационного суда общей юрисдикции.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 16 января удовлетворил жалобу защиты на решение Мосгорсуда, продлившего арест девушки до середины марта. Цуркан была изменена мера пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий, данное решение можно назвать уникальным в сравнении с другими делами о шпионаже. Обвиняемая была освобождена из СИЗО, где провела более полутора лет, однако на неё наложили ряд ограничений – запрет покидать дом ночью, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу.
Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже. Архивное фото
28 июня 2018, 16:30
"Месть за принципиальность": Цуркан обвинили в шпионаже
Уже 23 января Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал представление заместителя генпрокурора РФ на решения судов нижестоящих инстанций, в котором, среди прочего, тот просил суд вернуть девушку в следственный изолятор.
Девушка прибыла в суд в сопровождении матери и адвоката. С собой она взяла большую спортивную сумку черного цвета, содержание которой, очевидно, может пригодиться Цуркан при неблагоприятном исходе рассмотрения кассационного представления.
В конце января уроженка Молдавии дала интервью РБК, в котором заявила, что "заинтересованные в её устранении лица" могут добиться того, что она вновь окажется в СИЗО. В этой связи Цуркан обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать ей возможность "доказать невиновность с участием независимого расследования". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что Путину доложат об обращении Цуркан.
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде. 10 августа 2018
9 ноября 2018, 14:55
Цуркан не знает, сколько денег у нее на счетах
Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
31 января, 13:22
В Кремле заявили, что Путину доложат об обращении Цуркан
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Карина ЦурканИван ПавловВладимир ПутинМоскваМолдавияКрымПроисшествия
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