https://ria.ru/20200929/tsurkan-1577942934.html

Обвиняемая в шпионаже Цуркан не признала вину

Экс-член правления "Интер РАО" Карина Цуркан в Мосгорсуде отказалась признать вину в шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:50

2020-09-29T13:50

2020-09-29T13:50

россия

карина цуркан

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155072/48/1550724810_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_08a371ab2333dd93c1951c97db9193d4.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Экс-член правления "Интер РАО" <a href="http://ria.ru/person_Karina_Curkan/" target="_blank" data-auto="true">Карина Цуркан</a> в Мосгорсуде отказалась признать вину в шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов."В Мосгорсуде сегодня состоялось первое слушание по существу, было оглашено обвинительное заключение. Карина Цуркан заявила суду о невиновности", - сказал он.Дело слушает коллегия из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно".Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Согласно тексту постановления о привлечении в качестве обвиняемой, ранее выложенному в соцсетях Павловым, Цуркан, "находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе. Согласно тексту, преждевременное распространение переданных данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или использованы против безопасности РФ. Следствие считает, что за передачу этих данных она получала денежные средства в крупном размере.

https://ria.ru/20200727/1574985528.html

2

россия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карина цуркан, украина, происшествия