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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО, сообщил адвокат
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РИА Новости

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО, сообщил адвокат

14:36 16.01.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковЭкс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан в суде
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Экс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд освободил из СИЗО бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Смирнов.
"Ей избран запрет определенных действий - в частности, запрещено покидать дом ночью, пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями", - сказал адвокат.
Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже. Архивное фото
28 июня 2018, 16:30
"Месть за принципиальность": Цуркан обвинили в шпионаже
10102925
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Карина ЦурканМоскваПроисшествия
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