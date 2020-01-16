Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО, сообщил адвокат

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".