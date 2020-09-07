Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/tsurkan-1576868195.html
Дело о шпионаже в отношении Цуркан направлено в суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении Карины Цуркан, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:31
2020-09-07T12:31
карина цуркан
аэс "аккую"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
румыния
молдавия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155072/33/1550723385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b732ea25a185b284beaf57d672d567f5.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении <a href="https://ria.ru/person_Karina_Curkan" target="_blank">Карины Цуркан</a>, сообщает пресс-служба ведомства.Уголовное дело направлено в Мосгорсуд, отмечает ведомство.Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Как рассказывал адвокат <a href="https://ria.ru/person_Ivan_Pavlov" target="_blank">Иван Павлов</a>, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF" target="_blank">Минэнерго</a> об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе <a href="https://ria.ru/location_Moldova" target="_blank">Молдавии</a>. Цуркан себя виновной не считает.Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
https://ria.ru/20200727/1574985528.html
москва
румыния
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155072/33/1550723385_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_0b1740d476c57fbac6a94425e9ea4080.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карина цуркан, аэс "аккую", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, румыния, молдавия, происшествия

Дело о шпионаже в отношении Цуркан направлено в суд

12:31 07.09.2020
1072
© РИА Новости / Сергей ПятаковЭкс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан в суде
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении Карины Цуркан, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Мосгорсуд, отмечает ведомство.
Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.
Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 14:33
Суд уточнил, что Цуркан ограничили срок ознакомления с делом о шпионаже
3600200
Обсудить 0
Карина ЦурканАЭС "Аккую"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваРумынияМолдавияПроисшествия
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал информацию о кипрских паспортах россиян
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле обеспокоены напряженной ситуацией в Донбассе
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Кремле оценили риски блокировки Германией "Северного потока — 2"
Уильям Браудер
Песков прокомментировал заявление Браудера про "список Навального"
Михаил Саакашвили
Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Песков охарактеризовал отношения России и Сербии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство
Учебный класс в школе
Рязанского учителя уволили за онанизм на уроке
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Защита Ефремова выложит записи с суда над актером
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко заявил, что только у России есть вакцина от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Лента новостейМолния