Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T14:12+0300
https://ria.ru/20200214/1564777512.html
Суд оставил обвиняемую в шпионаже Цуркан под арестом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152355/67/1523556777_0:257:3073:1985_1036x0_80_0_0_9c8da6ba43fb51b786573521db64a646.jpg
РИА Новости

Суд оставил обвиняемую в шпионаже Цуркан под арестом

14:08 14.02.2020 (обновлено: 14:12 14.02.2020)
279
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарина Цуркан
Карина Цуркан
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Карина Цуркан. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд оставил в СИЗО бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение о продлении срока содержания под стражей до 14 марта оставить без изменения", - огласил решение один из судей коллегии. Это уже второе решение Первого апелляционного суда по жалобе адвокатов Цуркан, но теперь суд изменил свое мнение.
Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию.
Заседание проходило в закрытом режиме, в перерыве Цуркан разрешили пообщаться с мамой. По ее словам, для дочери возвращение в изолятор стало большим стрессом, но она взяла себя в руки. "В СИЗО к ней отнеслись хорошо, дали необходимые на первое время вещи. Сейчас она в камере одна", - сказала мама обвиняемой.
Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года, сейчас Цуркан и адвокаты знакомятся с его томами. В конце января уроженка Молдавии дала интервью РБК, в котором заявила, что "заинтересованные в ее устранении лица" могут добиться того, что она вновь окажется в СИЗО.
Карина Цуркан в Московском городском суде. Архивное фото
9 ноября 2018, 14:55
Цуркан не знает, сколько денег у нее на счетах
В этой связи Цуркан обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать ей возможность "доказать невиновность с участием независимого расследования". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что Путину доложат об этом обращении.
Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
31 января, 13:22
В Кремле заявили, что Путину доложат об обращении Цуркан
1701020
Обсудить 1
Карина ЦурканФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОбщество
Рекомендуем
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
Греческий политик оценил идею запрета на отчуждение территорий России
Газоизмерительная станция
"Газпром" договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Омбудсмен рассказала о состоянии жившей в больнице девочки
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Медицинское управление Гонконга получит более 600 миллионов долларов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск пригрозил санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Пожарный поезд направили к горящему цеху в Челябинске
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала об обращениях по лекарствам для онкобольных
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали "клофелинщика", грабившего богатых женщин
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии обвинил послов ЕС в подрыве отношений с Брюсселем
Вид на Ригу
Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком
Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон призвал сократить число депутатов парламента Молдавии
Экс-министр здравоохранения Нижегородской области Александр Карцевский рядом со своим автомобилем
В ГД катание экс-чиновника по лыжне на внедорожнике назвали хамством
Украинские военнослужащие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. 14 февраля 2020
В Челябинске локализовали пожар в цехе на 2,9 тысячи "квадратов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
Лента новостейМолния