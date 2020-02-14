Суд оставил обвиняемую в шпионаже Цуркан под арестом

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд оставил в СИЗО бывшего члена правления "Интер РАО" Первый апелляционный суд оставил в СИЗО бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан , обвиняемую в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение о продлении срока содержания под стражей до 14 марта оставить без изменения", - огласил решение один из судей коллегии. Это уже второе решение Первого апелляционного суда по жалобе адвокатов Цуркан, но теперь суд изменил свое мнение.

Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию.

Заседание проходило в закрытом режиме, в перерыве Цуркан разрешили пообщаться с мамой. По ее словам, для дочери возвращение в изолятор стало большим стрессом, но она взяла себя в руки. "В СИЗО к ней отнеслись хорошо, дали необходимые на первое время вещи. Сейчас она в камере одна", - сказала мама обвиняемой.

Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж), ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года, сейчас Цуркан и адвокаты знакомятся с его томами. В конце января уроженка Молдавии дала интервью РБК, в котором заявила, что "заинтересованные в ее устранении лица" могут добиться того, что она вновь окажется в СИЗО.

В этой связи Цуркан обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать ей возможность "доказать невиновность с участием независимого расследования". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что Путину доложат об этом обращении.

Цуркан была арестована в июне 2018 года. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.