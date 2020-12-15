https://ria.ru/20201215/tsurkan-1589337132.html

Прокурор запросил 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Цуркан

Прокурор запросил 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Цуркан

Гособвинение в прениях сторон попросило приговорить к 18 годам колонии экс-члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан по делу о шпионаже, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:55

2020-12-15T14:55

2020-12-15T15:00

украина

россия

карина цуркан

происшествия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Гособвинение в прениях сторон попросило приговорить к 18 годам колонии экс-члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан по делу о шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов."Гособвинитель в прениях сторон попросил суд приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.Дело слушает коллегия из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно".Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Согласно тексту постановления о привлечении в качестве обвиняемой, ранее выложенному в соцсетях Павловым, Цуркан, "находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности Российской Федерации с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или использованы против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.Виновной Цуркан себя не считает.

https://ria.ru/20200921/tsurkan-1577550330.html

https://ria.ru/20181109/1532464218.html

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украина, россия, карина цуркан, происшествия