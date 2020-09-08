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Дело обвиняемой в шпионаже Цуркан поступило в Мосгорсуд
Дело обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан поступило в Мосгорсуд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T10:08
2020-09-08T10:08
карина цуркан
ульяна солопова
аэс "аккую"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
румыния
молдавия
турция
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Дело обвиняемой в шпионаже <a href="http://ria.ru/person_Karina_Curkan/" target="_blank" data-auto="true">Карины Цуркан</a> поступило в Мосгорсуд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда <a href="http://ria.ru/person_Uljana_Solopova/" target="_blank" data-auto="true">Ульяна Солопова</a>."В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Карины Цуркан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ. Дата предварительного слушания пока не назначена", - сказала она.Как ожидается, дело будет рассмотрено в закрытом режиме.Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Как рассказывал адвокат <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Pavlov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Павлов</a>, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. Цуркан себя виновной не считает.Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> подозревает ее в передаче <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, члену <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/organization_Akkuju/" target="_blank" data-auto="true">АЭС "Аккую"</a>.
https://ria.ru/20200727/1574985528.html
https://ria.ru/20200131/1564103668.html
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карина цуркан, ульяна солопова, аэс "аккую", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, румыния, молдавия, турция, происшествия

Дело обвиняемой в шпионаже Цуркан поступило в Мосгорсуд

10:08 08.09.2020
609
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарина Цуркан
Карина Цуркан - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Карина Цуркан. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дело обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан поступило в Мосгорсуд, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Карины Цуркан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ. Дата предварительного слушания пока не назначена", - сказала она.
Как ожидается, дело будет рассмотрено в закрытом режиме.
Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 14:33
Суд уточнил, что Цуркан ограничили срок ознакомления с делом о шпионаже
Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не считает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января, 13:22
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2600100
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Карина ЦурканУльяна СолоповаАЭС "Аккую"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловРумынияМолдавияТурцияПроисшествия
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