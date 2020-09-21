Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/tsurkan-1577550330.html
Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан
Мосгорсуд 29 сентября приступит к рассмотрению по существу дела бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, также ей на полгода... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:30
2020-09-21T14:33
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
карина цуркан
московский городской суд
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155072/33/1550723385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b732ea25a185b284beaf57d672d567f5.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд 29 сентября приступит к рассмотрению по существу дела бывшего члена правления "Интер РАО" <a href="http://ria.ru/person_Karina_Curkan/" target="_blank" data-auto="true">Карины Цуркан</a>, обвиняемой в шпионаже, также ей на полгода продлили срок ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Суд в понедельник провел предварительные слушания по делу и назначил дату начала его рассмотрения по существу, которое пройдет в закрытом режиме из-за секретности."Суд приступит к рассмотрению дела по существу 29 сентября", - сказали в пресс-службе. Арест обвиняемой продлен до 7 марта.Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. Цуркан себя виновной не признает.Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и с Украины в Крым в 2014-2015 годах.Согласно тексту постановления о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях Павловым, Цуркан, "находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе. Согласно тексту, преждевременное распространение переданных данных могло осложнить отношение России с иностранными государствами и международными организациями или использованы против безопасности РФ. Следствие считает, что за передачу этих данных она получала денежные средства в крупном размере.
https://ria.ru/20200727/1574985528.html
https://ria.ru/20200207/1564381876.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155072/33/1550723385_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_0b1740d476c57fbac6a94425e9ea4080.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), карина цуркан, московский городской суд, безопасность, происшествия

Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан

14:30 21.09.2020 (обновлено: 14:33 21.09.2020)
475
© РИА Новости / Сергей ПятаковЭкс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан в суде
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 29 сентября приступит к рассмотрению по существу дела бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, также ей на полгода продлили срок ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд в понедельник провел предварительные слушания по делу и назначил дату начала его рассмотрения по существу, которое пройдет в закрытом режиме из-за секретности.
"Суд приступит к рассмотрению дела по существу 29 сентября", - сказали в пресс-службе. Арест обвиняемой продлен до 7 марта.
Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.
Ходатайство следствия о продлении ареста Карины Цуркан в Лефортовском суде - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 14:33
Суд уточнил, что Цуркан ограничили срок ознакомления с делом о шпионаже
Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе Молдавии. Цуркан себя виновной не признает.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах.
Согласно тексту постановления о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях Павловым, Цуркан, "находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности Российской Федерации с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе. Согласно тексту, преждевременное распространение переданных данных могло осложнить отношение России с иностранными государствами и международными организациями или использованы против безопасности РФ. Следствие считает, что за передачу этих данных она получала денежные средства в крупном размере.
Карина Цуркан в Московском городском суде. 28 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
7 февраля, 10:10
Цуркан пришла с вещами на обжалование своего освобождения из СИЗО
3211001
Обсудить1
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Карина ЦурканМосковский городской судБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Избиратель на участке для предварительного голосования в США
Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США
Молоток в зале судебных заседаний
Обвиняемому в насилии над детьми оренбургскому священнику продлили арест
Мария Колесникова
На суд над Марией Колесниковой пришли иностранные дипломаты
Алексей Навальный
Навальный потребовал вернуть изъятую у него в Омске одежду
Блюдо из жареного риса
Назван продукт, снижающий риск рака и болезней сердца
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге нашли части детского скелета на чердаке
Алексей Навальный
Врач Ющенко рассказал, что больше всего удивляет в ситуации с Навальным
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме заверили, что затраты на лечение редких заболеваний будут расти
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Стало известно о взаимоотношениях Ефремова с сокамерниками
Алексей Навальный
Генпрокуратура хочет допросить Навального в Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Боррель призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией
Набережная в Донецке
Раскрыт план Киева по передаче земель в Донбассе иностранцам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Российские ученые определили, как именно климат влияет на развитие лесов
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
Лента новостейМолния