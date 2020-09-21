https://ria.ru/20200921/tsurkan-1577550330.html

Мосгорсуд продлил арест обвиняемой в шпионаже Цуркан

Мосгорсуд 29 сентября приступит к рассмотрению по существу дела бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, также ей на полгода... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T14:30

2020-09-21T14:30

2020-09-21T14:33

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

карина цуркан

московский городской суд

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд 29 сентября приступит к рассмотрению по существу дела бывшего члена правления "Интер РАО" <a href="http://ria.ru/person_Karina_Curkan/" target="_blank" data-auto="true">Карины Цуркан</a>, обвиняемой в шпионаже, также ей на полгода продлили срок ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Суд в понедельник провел предварительные слушания по делу и назначил дату начала его рассмотрения по существу, которое пройдет в закрытом режиме из-за секретности."Суд приступит к рассмотрению дела по существу 29 сентября", - сказали в пресс-службе. Арест обвиняемой продлен до 7 марта.Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. Цуркан себя виновной не признает.Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и с Украины в Крым в 2014-2015 годах.Согласно тексту постановления о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях Павловым, Цуркан, "находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе. Согласно тексту, преждевременное распространение переданных данных могло осложнить отношение России с иностранными государствами и международными организациями или использованы против безопасности РФ. Следствие считает, что за передачу этих данных она получала денежные средства в крупном размере.

https://ria.ru/20200727/1574985528.html

https://ria.ru/20200207/1564381876.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), карина цуркан, московский городской суд, безопасность, происшествия