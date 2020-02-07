Суд отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отменил решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции, который изменил Цуркан меру пресечения, так как следствие в установленный срок не передало защите материалы для ознакомления.

Кассационный суд не согласился с этими доводами и принял во внимание позицию заместителя генпрокурора, заявившего, что адвокаты намеренно срывали следственные действия и затягивали процесс.

Заседание проходило в закрытом режиме, публику и журналистов допустили лишь до оглашения решения. Девушка явилась в суд в сопровождении матери и адвокатов, с собой она взяла большую спортивную сумку на случай ареста.

До входа в зал заседаний участники процесса подверглись тщательной проверке металлоискателем, в том числе оба адвоката Цуркан, сама обвиняемая и все их вещи.

В результате суд постановил взять Цуркан под стражу в зале заседаний, что и было сделано.

Дело Цуркан

Перевод обвиняемой из СИЗО на свободу под "запрет определенных действий" (в том числе выходить из дома вечером и ночью и общаться с иностранцами) стал уникальным случаем в сравнении с другими делами о шпионаже.

Цуркан арестовали в июне 2018 года. Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о его фабуле практически ничего неизвестно. Как рассказывал адвокат Иван Павлов , Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015-го девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества", а в конце сентября якобы передала этот документ молдавской спецслужбе.

Есть и другие версии: по словам источников РИА Новости в энергоотрасли, в 2014-2015 годах Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Кроме того, сообщалось, что она передавала информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".