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2020-02-07T15:43+0300
https://ria.ru/20200207/1564394979.html
Суд отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО
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РИА Новости

Суд отменил решение об освобождении Цуркан из СИЗО

13:30 07.02.2020 (обновлено: 15:43 07.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКарина Цуркан
Карина Цуркан
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Карина Цуркан. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд отменил решение Первого апелляционного суда общей юрисдикции, который изменил Цуркан меру пресечения, так как следствие в установленный срок не передало защите материалы для ознакомления.
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
31 января, 13:22
В Кремле заявили, что Путину доложат об обращении Цуркан
Кассационный суд не согласился с этими доводами и принял во внимание позицию заместителя генпрокурора, заявившего, что адвокаты намеренно срывали следственные действия и затягивали процесс.
Заседание проходило в закрытом режиме, публику и журналистов допустили лишь до оглашения решения. Девушка явилась в суд в сопровождении матери и адвокатов, с собой она взяла большую спортивную сумку на случай ареста.
До входа в зал заседаний участники процесса подверглись тщательной проверке металлоискателем, в том числе оба адвоката Цуркан, сама обвиняемая и все их вещи.
В результате суд постановил взять Цуркан под стражу в зале заседаний, что и было сделано.

Дело Цуркан

Перевод обвиняемой из СИЗО на свободу под "запрет определенных действий" (в том числе выходить из дома вечером и ночью и общаться с иностранцами) стал уникальным случаем в сравнении с другими делами о шпионаже.
Цуркан арестовали в июне 2018 года. Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о его фабуле практически ничего неизвестно. Как рассказывал адвокат Иван Павлов, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015-го девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества", а в конце сентября якобы передала этот документ молдавской спецслужбе.
Есть и другие версии: по словам источников РИА Новости в энергоотрасли, в 2014-2015 годах Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Кроме того, сообщалось, что она передавала информацию о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".
Цуркан себя виновной не считает.
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в Лефортовском суде Москвы. 12 февраля 2019
9 ноября 2018, 14:55
Цуркан не знает, сколько денег у нее на счетах
14024146
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Карина ЦурканФСБ РФИван ПавловВ мире
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